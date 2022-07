“Yellowstone” saison 2 : trois épisode inédits diffusés sur TMC jeudi 28 juillet

Jeudi 28 juillet à 21:15, TMC diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de la série “Yellowstone” avec Kevin Costner.

L'histoire en quelques lignes...

“Yellowstone” suit la vie de la puissante famille Dutton, dirigée par John Dutton (Kevin Costner), qui contrôle le plus grand ranch de bétail des États-Unis.

Au milieu d'alliances changeantes, de meurtres non élucidés, de blessures ouvertes et d'un respect durement acquis, le ranch est en conflit permanent avec ceux qu'il côtoie : une ville en expansion, à travers les projets d'un riche promoteur immobilier, une réserve indienne et le premier parc national des États-Unis.

Épisode 2x06 Rituel de sang



John se prépare à s'associer à deux anciens ennemis. Jamie passe à l'action pour protéger le ranch. Jimmy s'essaie au rodéo.

Épisode 2x07 Le jour de la résurrection

La tension monte alors que les frères Beck s'agacent du refus de coopérer des Dutton. Jamie cherche à repartir de zéro. Tate reçoit son premier cheval.

Épisode 2x08 Tout est derrière nous

John et Rip veulent se venger. Monica s'interroge sur les conséquences de sa situation. Jimmy rembourse ses dettes.