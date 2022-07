“Superman et Lois” : 4 épisodes épisodes inédits diffusés sur TF1 mardi 2 août

Mardi 2 août à 21:10, TF1 poursuivra la diffusion de la première saison inédite de la série “Superman et Lois”. Quatre épisodes seront diffusés cette semaine.

Après avoir affronté pendant des années des super-vilains mégalomanes, des monstres qui ravagent Metropolis et des envahisseurs extraterrestres désireux d'anéantir la race humaine, le super-héros le plus célèbre du monde, l'homme d'acier alias Clark Kent et la célèbre journaliste Loïs Lane, se retrouvent face à l'un de leurs plus grands défis : gérer le stress, la pression et la complexité d'être des parents qui travaillent dans la société d'aujourd'hui !

Épisode 1x07 Des mondes différents



Les pouvoirs de Jordan évoluent. Son ouïe est devenue ultrasensible, mais il ne la contrôle pas encore.

Lois découvre que Marcus Bridgewater cache sa véritable identité. Il se rapproche, en réalité, de Lois pour atteindre Superman. Dans le multivers, il s’appelle John Henry Irons. Superman a tué sa femme qui, dans le multivers, s’avère être Lois et il a juré de la venger. Il est l’inconnu avec lequel Superman s’est battu dans la centrale nucléaire. Irons tend un piège à Superman. Alors qu’il s’apprête à lui porter le coup de grâce, Jonathan et Jordan interviennent et sauvent leur père.

Pendant ce temps, Edge commence l’extraction du XK. Grâce à Lana, il a maintenant les sujets dont il a besoin pour commencer à former son armée.

Épisode 1x08 Colères



Voyant que Jonathan s’est mis dans une situation dangereuse qui a bien failli lui coûter la vie, Lois est submergée par la remontée de souvenirs douloureux. Clark l’encourage alors à demander de l'aide et à parler à une psychologue.

Sarah prépare une audition pour le futur spectacle musical du lycée.

Épisode 1x09 Le souffle de glace



Lois, Chrissy et Clark tentent de comprendre pourquoi Edge s’intéresse tant à Smallville. Ils épluchent les dossiers des dernières personnes à avoir été recrutées. Lana essaie de savoir en quoi consiste le programme d’intégration des nouvelles recrues.

Après avoir respiré un gaz à la kryptonite synthétique devant servir d’arme expérimentale, Superman est affaibli. Jordan manifeste lui aussi des signes de maladie. Très vite, il se retrouve en détresse respiratoire et son père doit l’emmener à La forteresse de la solitude.

En leur absence, Edge active certaines de ses nouvelles recrues, dont Kyle Cushing et Emily Phan, pour s’en prendre à Lois et Jonathan. Heureusement, Jonathan avait mis de côté des armes solaires récupérées dans le camping-car de John Henry Irons et il parvient à repousser les assaillants avec l’aide du général Lane.

Épisode 1x10 Les frères ennemis

Superman apprend que Edge est son frère, Tal Roh, né de la première union de sa mère. Il dévoile son plan à Kal-El. A l’aide de L'eradicator, il souhaite faire renaître le peuple de Krypton dans les corps des humains, condamnant par là même toute l’humanité. Mais L'eradicator, qui a été inventé par la mère de Superman, n’était pas destiné à détruire les peuples. Son seul usage était d’empêcher la disparition du peuple de Krypton en en sauvant les consciences.

Lois et Superman font revenir Lara, la mère de Kal-El, dans le corps de Lana. Avec son aide et ses connaissances, ils vont parvenir à libérer tous les sujets dans lesquels Edge avait insufflé les consciences de Kryptoniens.