“Most Wanted Criminals” saison 2 : TF1 diffuse deux épisodes inédits mercredi 3 août

Mercredi 3 août à 21:10, TF1 reprendra la diffusion de la saison 2 de la série “Most Wanted Criminals”. Deux époisodes inédits seront diffusés cette semaine.

Produite par Dick Wolf, (de la franchise Law & Order) “Most Wanted Criminals” raconte les histoires d'une unité d'élite du FBI qui traque et capture sans relâche les criminels notoires figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le Bureau.

L'agent Jess LaCroix supervise une équipe hautement qualifiée qui fonctionne comme une unité mobile d'infiltration, toujours sur le terrain, à la poursuite de ceux qui cherchent désespérément à échapper à la justice.

Épisode 2x05 La ligne rouge

Lacroix, Barnes, Crosby et Hanna doivent retrouver les responsables d’une tuerie dans une forêt, à la frontière américano-canadienne.

Les victimes étant d’origine mohawk, l’équipe est assistée de l'agent Fitts, attaché aux affaires criminelles impliquant des Amérindiens. Deux hommes ont été immédiatement identifiés. Ils font partie d’un petit groupe ultranationaliste, "Les nouveaux patriotes", qui s’est donné pour mission de "veiller au bon ordre" dans la zone frontalière.

Grâce au témoignage d’une survivante, les enquêteurs apprennent qu'un troisième homme est impliqué dans cette affaire...

Épisode 2x06 Changement de plan

Peter et Sam, deux anciens détenus en liberté conditionnelle, s'introduisent au domicile d'une famille de riches fermiers. Ils tuent les hommes, enlèvent la mère et la petite Gracie. Ce qui ressemble à un crime crapuleux s'avère ressembler davantage à une réunion de famille lorsque l'équipe de Jesse découvre les liens d'amour qui unissent Amelia et Peter.

Pendant ce temps, Crosby s'installe chez Hana à cause d'une fuite d'eau chez lui. Il ne tarde pas à tomber sous le charme de Zadie, la colocataire d'Hana.