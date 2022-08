“Real Humans” : fin de la saison 1 et début de la 2ème saison, jeudi 4 août sur ARTE (vidéo)

Jeudi 4 août à partir de 20:50, ARTE diffusera les deux derniers épisodes de la saison 1 de la série “Real Humans” et enchaînera avec les deux premiers épisodes de la seconde saison.

L'histoire en quelques lignes...

Au royaume de Suède, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Une nouvelle génération de robots tend à répondre à tous les besoins de la société. Assistance aux personnes âgées, tâches domestiques : serviables et corvéables à merci, ces employés modèles ne dorment jamais. Mais leur étrange présence engendre des émotions contrastées chez les humains.

Plébiscités par certains, ils suscitent une hostilité croissante chez d’autres, d’autant que la frontière entre êtres vivants et machines s’estompe, a fortiori quand l’amour s’en mêle…

De leur côté, les hubots manifestent de plus en plus une volonté d’indépendance. Leur rébellion a même déjà commencé : Leo et Niska ont pris la tête d’un groupe d’affranchis, appelé les "enfants de David"…

Épisode 1x09

La police découvre la vérité sur les expériences de David Eischer, et Inger Engman comprend brusquement le lien avec Anita. Kevin, exaspéré par les persécutions de Rick, retourne chez son beau-père qui a beaucoup changé. Après une longue attente, Leo retrouve sa chère Mimi.

Épisode 1x10

Tout le monde veut récupérer le code qui, s’il tombe entre de mauvaises mains, pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l’humanité. Leo, bien que très affaibli, continue de fuir en compagnie de Mimi dans les tunnels du métro. Bea et Carl les poursuivent, chacun cherchant à être le premier à les rejoindre. Au même moment, Tobias trouve dans sa chambre un étrange présent...

Épisode 2x01

Six mois ont passé. Un redoutable virus commence à s’attaquer aux robots humanoïdes, les transformant en véritables dangers publics. On déplore plusieurs morts et la suspicion gagne toute la société.

La famille Engman doit s’assurer que ses deux hubots, Mimi et Vera, ne sont pas infectés. De son côté, Bea, hubote "libre", est réactivée après plusieurs mois à l’état de veille. Semant la mort sur son passage, elle se met en quête du code qui permettrait de libérer tous ses semblables. Jonas, l'ancien propriétaire du Hubot Market, défiguré dans un attentat, propose à Silas de s'associer pour monter le Hub Battle Land, un jeu de chasse aux hubots à balles réelles. Parallèlement, la résistance contre les hubots s’organise et s’intensifie…

Épisode 2x02

Bea poursuit sa quête effrénée du code qui permettrait de donner une conscience humaine aux machines. En cherchant le clone du génie de l'informatique David Eischer, elle retrouve la trace de la mère de celui-ci. Tobias, toujours transi d’amour pour Mimi, est aux prises avec sa sexualité transhumaine. La famille Engman reçoit un paquet contenant le clone du grand-père décédé. À Hub Battle Land, Silas se démène pour faire décoller son business ; Roger vient le trouver pour un entretien d’embauche. Florentine, qui rêve d’une vie rangée, décide de revoir Douglas, un humain qu'elle a séduit en dissimulant le fait qu'elle est une hubote…

La suite de la série sera diffusée sur ARTE jeudi 11 août.