“Yellowstone” saison 2 : les deux derniers épisodes diffusés sur TMC jeudi 4 août

Jeudi 4 août à 21:15, TMC diffusera les deux derniers épisodes inédits de la seconde saison de la série “Yellowstone” avec Kevin Costner.

L'histoire en quelques lignes...

“Yellowstone” suit la vie de la puissante famille Dutton, dirigée par John Dutton (Kevin Costner), qui contrôle le plus grand ranch de bétail des États-Unis.

Au milieu d'alliances changeantes, de meurtres non élucidés, de blessures ouvertes et d'un respect durement acquis, le ranch est en conflit permanent avec ceux qu'il côtoie : une ville en expansion, à travers les projets d'un riche promoteur immobilier, une réserve indienne et le premier parc national des États-Unis.

Épisode 2x09 À nouveau ennemis dès lundi

Les Dutton se préparent à affronter les Beck, mais les conséquences pourraient être terribles. Beth aide Monica à se sortir d'une situation inconfortable.

Épisode 2x10 Les pêchés du Père

La querelle avec les Beck est à son comble. Les Dutton se démènent pour sauver l'un des leurs.