“Superman et Lois” : les 5 derniers épisodes diffusés sur TF1 mardi 9 août

Mardi 9 août à 21:10, TF1 terminera la diffusion de la première saison inédite de la série “Superman et Lois”. Les cinq derniers épisodes seront diffusés cette semaine.

Après avoir affronté pendant des années des super-vilains mégalomanes, des monstres qui ravagent Metropolis et des envahisseurs extraterrestres désireux d'anéantir la race humaine, le super-héros le plus célèbre du monde, l'homme d'acier alias Clark Kent et la célèbre journaliste Loïs Lane, se retrouvent face à l'un de leurs plus grands défis : gérer le stress, la pression et la complexité d'être des parents qui travaillent dans la société d'aujourd'hui !

Épisode 1x11 Voyage au centre des souvenirs

Manipulé par Tal-Rho, Kal-El revit tous les grands moments de sa vie, jusqu’à se voir poser un ultimatum : il se soumet et rejoint les Kryptoniens ou sa famille terrienne sera tuée.

Alors que Edge / Tal-Rho s’apprête à s’en prendre à Lois, Superman rassemble ses forces et intervient. Il accepte finalement de se soumettre pour sauver sa femme et ses enfants. Tal-Rho et son père Zeta-Rho enclenchent alors la mutation de Kal-El. Ce que John Henry Irons avait prédit débute…

Épisode 1x12 Souviens-toi de qui tu es

Superman lutte pour rester lui-même et ne pas céder sa conscience à celle de Zod.

Jordan et Jonathan tentent de mettre à profit les pouvoirs de Jordan pour localiser leur père.

Le général Lane se rapproche de John Henry Irons pour qu’il neutralise Superman à l’aide d’une arme solaire. Lois fait tout pour les en dissuader et va même jusqu’à révéler la véritable identité de Superman à Irons. Mais face à la menace de destruction globale, Irons ne cède pas. Une fois localisé, il va à la rencontre de Superman qui semble être passé à l’ennemi. Lois le supplie de tenter d’entrer en contact avec ce qui reste de sa véritable conscience.

Superman se démène pour faire remonter les souvenirs de sa vie de famille et parvient à s’y raccrocher. Irons et lui s’en prennent à Morgan Edge et parviennent à le mettre hors-jeu.

Pendant ce temps, les Cushing font face à une vague de haine de la part des habitants de Smallville.

Épisode 1x13 Trahi par les siens

Edge et Leslie Larr ont finalement été mis hors d’état de nuire.

Craignant que quelqu’un fasse un jour usage de l’armement à base de kryptonite pour tuer Superman, Sam décide de détruire l’arsenal. Mais Clark a ressenti le contrôle de Zod sur son esprit. Il a découvert la satisfaction que peut apporter la pulsion destructrice et de peur de se retourner un jour contre les humains, il confie le contrôle du projet 7734 à John Henry afin que les hommes aient toujours une arme capable de le tuer.

Si les affrontements avec Edge ont cessé, Lana et Kyle doivent maintenant lutter contre les habitants de Smallville. Ils sont tous convaincus que le couple était de mèche avec Edge et tant que la vérité ne sera pas établie, ils continueront à faire figure de parias au sein de leur propre communauté.

Épisode 1x14 L'Eradicator

Edge est devenu L'eradicator. Pour mener à bien sa mission, il va d’abord libérer Larr. Après avoir créé de nouveaux sujets, il lance une attaque sur Metropolis. Superman et John Henry sont là pour défendre la ville, mais leurs forces réunies ne suffisent pas à le défaire. Edge disparaît et enlève Jordan. Edge va utiliser l’enveloppe charnelle de Jordan pour faire renaître Zeta-Rho. La résurrection peut commencer.

Lana et Kyle ne savent plus s’ils veulent réellement quitter Smallville. Au moment où ils décident de ne pas se précipiter, Kyle reçoit une offre d’emploi à Bristol, à deux heures de Smallville.

Épisode 1x15 Le plus fort d'entre nous



Superman est à la recherche de Jordan, qui a été emmené et éradiqué par Edge pour incarner Zeta-Rho. Celui-ci mandate Edge pour ressusciter le conseil de défense de Krypton. Superman le revoit, mais il refuse de frapper son fils.

Lois tente de retrouver Jordan au plus profond de son subconscient, en se frayant un chemin dans ses souvenirs.

Pendant ce temps, Superman et John Henry tentent de neutraliser Edge. Ils y parviennent de justesse. Lois réussit à retrouver Jordan.

Le temps de la reconstruction est venu. John Henry préfère partir, mais une capsule atterrit près de lui avec, à l’intérieur, sa fille, Natalie.