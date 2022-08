“Vise le coeur” : mini-série inédite avec Claire Keim et Lannick Gautry à suivre sur TF1 à partir du 1er septembre

Jeudi 1er septembre à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la mini-série inédite “Vise le coeur” avec Claire Keim et Lannick Gautry.

L'histoire en quelques lignes...

Julia Scola, commandante de police respectée et expérimentée, doit faire face à l’hostilité ambiante après le témoignage décisif qu’elle a apporté dans une affaire de viol mettant en cause certains de ses anciens collègues.

C’est dans cette atmosphère électrique qu’elle et son équipe enquêtent sur la disparition inquiétante d’une femme au domicile de laquelle on a retrouvé beaucoup de sang… et un loup. Comment a-t-il atterri dans la cave d’une maison de banlieue sans histoire ? Qu’est-ce que la présence de ce loup signifie ? Pour Julia, répondre à ces questions, c’est retrouver leur victime… s’il n’est pas trop tard.

Mais comment avoir les idées claires quand Novak, son meilleur ennemi d’enfance, le grand amour de sa vie, fraîchement nommé commissaire, débarque armé de son charme ravageur après vingt ans de silence ?

Cette mini-série en franco-belge réalisée en 2021 par Vincent Jamain se compose de 6 épisodes. Deux épisodes seront diffusés chaque jeudi soir sur TF1 à partir du 1er septembre.