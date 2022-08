“The Lost Symbol” : les 3 premiers épisodes diffusés sur M6 samedi 13 août (vidéo)

Samedi 13 août à 21:10, M6 débutera la diffusion de la première saison inédite de la série “The Lost Symbol”, adaptation du célèbre best-seller de Dan Brown.

“The Lost Symbol” nous entraîne dans un jeu de piste haletant, où, à la manière d’un escape game, chaque minute est comptée. Mais pour Robert Langdon, l’enjeu est bien plus grave puisqu’il a entre ses mains le destin de son mentor et celui de toute l’humanité...

L'histoire en quelques lignes...

“The Lost Symbol” est basé sur le thriller à succès international de Dan Brown et raconte les toutes premières aventures du célèbre expert en symboles Robert Langdon, avant le “Da Vinci Code”.

Le célèbre symbologiste de Harvard, Robert Langdon se rend à Washington invité par son ami Peter pour donner un séminaire sur le symbolisme dans l’architecture de la capitale américaine. En arrivant, la salle est vide et Peter s’est fait kidnapper. Contacté par le ravisseur, il va devoir résoudre une série d’énigmes mortelles pour le retrouver. Dans sa quête, Il sera aidé par Katherine Solomon, la fille de Peter. La CIA s’empare également de l’affaire, mais Robert ne sait plus vraiment à qui il peut faire confiance et découvre une conspiration effrayante...

Robert Langdon nous entraîne dans sa traque. Une chasse à l’homme haletante au cours de laquelle l’expert en symbologie n’hésite pas à mettre sa vie en danger. Des références historiques, scientifiques ou mythologiques rythment sa quête de la vérité et nous embarquent dans une histoire de conspiration internationale qui fait froid dans le dos.

Arrivera-t-il à sauver son ami et mentor qui n’est autre que le père de la femme qu’il aime ?

Cette première saison se compose de 10 épisodes de 52 minutes. 3 épisodes seront diffusés chaque samedi soir à partir du samedi 13 août (4 épisodes pour le final samedi 27 août).

Épisode 1x01 La main des mystères

Robert Langdon, jeune professeur à Harvard, se retrouve entraîné dans une mystérieuse aventure lorsque son mentor, Peter Solomon, est kidnappé. Armé de ses connaissances en histoire, symboles et langues mortes, Langdon doit travailler avec la fille de Peter, Katherine Solomon, pour le retrouver.

Épisode 1x02 Purgatoire

Après avoir échappé à l’agent de la CIA Inoue Sato, Langdon et Katherine rencontrent Warren Bellamy, l'ami franc-maçon de Peter qui les aide à déchiffrer leur dernier indice pour trouver la pierre de faîte.

Épisode 1x03 Murmuration

Langdon et Katherine suivent la piste du code qu’ils ont déchiffré. Détenu par la CIA et face au pouvoir de persuasion de Sato, Bellamy finit par se confier et révéler l’existence du Groupe Léviathan.