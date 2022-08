La série “Why Women Kill” de Marc Cherry à revoir sur Téva à partir du 6 septembre

Si vous avez loupé sur M6 la diffusion de l'excente série “Why Women Kill” de Marc Cherry, créateur de la série culte “Desperate Housewives”, Téva vous offre une séance de rattrapage chaque mardi soir à 21:00 à partir du 6 septembre.

L'histoire en quelques lignes...

Trois époques, trois femmes. La première, Beth Ann, est une femme au foyer des années 60 (Ginnifer Goodwin), la deuxième, Simone, une femme mondaine des années 80 (Lucy Liu), la dernière, Taylor, est une working girl de 2019 (Kirby Howell-Baptiste). Leurs points communs ? Elles vivent dans la même maison, toutes sont trompées par leur époux respectif... et les trois sont bien décidées à se venger car si le rôle des femmes dans la société a changé, leur réaction à la trahison, elle, reste la même...

Interview de Marc Cherry, le créateur de la série

Célèbre scénariste américain, il a fait sa renommée mondiale en créant la série culte “Desperate Housewives”. Il a également créé et coproduit, avec Eva Longoria, la série “Devious Maids”

Quel est le point commun entre “Desperate Housewives” et “Why Women Kill” ?

Les fans de “Desparate Housewives” peuvent y voir une histoire différente mais avec le même sens de l’humour et un peu le même machiavélisme.Vous voici à nouveau à la tête d’une série portée par des femmes.

Vous aimez créer des personnages féminins forts ?

Je trouve les femmes infiniment complexes et fascinantes. Il est vrai que depuis “Golden Girls” je travaille sur des personnages féminins, c’est un exercice que j’ai toujours trouvé énergisant.

Comment vous est venue cette idée ?

En réalité, j’ai démarré par le titre. Je le trouve intriguant et en même temps je pense qu’on peut y percevoir mon ironie.

Qu’avez-vous souhaité raconter en utilisant trois temporalités ?

Ce concept permet de voir comment la femme a évolué à travers les décennies, comme son rôle a changé dans la société et comment d’autres choses n’ont pas changé. On parle de relations homme/femme différentes et combien elles peuvent rendre dingues. Il y a là plein de sujets à explorer pour un scénariste. Pour la première période, je me suis inspiré des sitcoms des années 60, pour la période des années 80 clairement, il y a du “Dynastie/Dallas”, et pour la période contemporaine, je trouvais intéressant de traiter une autre sorte de relation, celle à 3 avec un mariage libre.