“Camping Paradis” : l'épisode « Allumer le camping » à revoir sur TF1 lundi 15 août (vidéo)

Lundi 15 août à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode « Allumer le camping » de la série “Camping Paradis” avec de nombreux Guests : Linda Hardy, Didier Gustin, Patrick Puydebat et Valérie Bègue.

L'histoire en quelques lignes...

En ce matin d’arrivées, les bleus s’inquiètent de l’absence de Tom lorsqu’il arrive guilleret et nonchalant. Il ignore encore que monsieur Parizot a découvert la raison de son retard : Tom a une nouvelle copine, Stéphanie l’infirmière de la région qui vient régulièrement au camping prodiguer ses soins. Le plus fidèle des campeurs va, malgré lui, révéler cette relation secrète aux bleus qui vont décider de s’amuser un peu avec leur patron bien-aimé…

Ils accueillent toutefois Patrice, Corinne et leur fils, Diego. Après une longue carrière de sosie officiel de Johnny, Patrice a abandonné sa passion et renoncé à son idole, sous la pression de sa famille. Mais sa venue n’a rien d’un hasard : il a l’intention de participer secrètement au plus grand concours de sosies de Johnny qui est organisé dans la région…

De son côté, Jérôme rejoint sa sœur, Mathilde, et son neveu, Marius. Eternel célibataire, il tombe sous le charme de Claire qui, par un concours de circonstances, va le prendre pour le père de Marius. Jérôme se retrouve enfermé dans un quiproquo dont il sera la victime…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier ), Candiie (Audrey), Linda Hardy (Corinne), Didier Gustin (Johnny Barth), Patrick Puydebat (Patrice), Valérie Bègue (Claire), Patrick Paroux (Parizot), Juliette Chêne (Stéphanie), Jean-Stan du Pac (Diego), Max Geller (Jérôme), Laetitia Fourcade (Mathilde), Valentin Pinette (Marius), Mona Claude (Daphné), Jérémy Devaux-Nobili (Kévin).