“Tandem” : 4 épisodes à revoir mardi 16 août sur France 3 avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort

Mardi 16 août à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes de la série “Tandem” avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

21:10 Avant l'oubli (double épisode)



Sur la plage, Léa est témoin d’une agression et se lance à la poursuite du meurtrier. En arrivant sur la scène de crime, Paul s’étonne de ne pas trouver Léa. Erwan lui fait le topo sur le meurtre de Manon Casal, à proximité on a retrouvé un casque qui ressemble à celui de Léa. Inquiet, Paul tente de nouveau d’appeler Léa... ils entendent la sonnerie de son portable et découvrent la commandante inconsciente.

Emmenée à l’hôpital, elle reprend connaissance, elle n’a aucun souvenir de son agression et se croit en 1996, amoureuse de Paul qui vient de lui faire sa demande en mariage. Inès découvre rapidement que Léa et Manon se connaissaient. Pourquoi Manon a-t-elle appelé Léa ? Manon était à la recherche de ses origines cela a-t-il un rapport avec son meurtre ? Léa va-t-elle retrouvé la mémoire pour identifier son agresseur ?

22:50 Village abandonné



Vincent Restier a été assassiné dans le bureau du maire, dont il était l’adjoint. L’homme d’affaires était revenu après 25 ans d’absence pour redynamiser ce village abandonné avec un projet de complexe de loisir. L’aurait-on tué pour l’empêcher de mener à bien ce projet ? Vincent est-il vraiment celui qu’il prétend être ?

23:40 La femme aux deux visages



En pleine nuit, Antonin, l’un des meilleurs amis de Paul, l’appelle en panique. Sa femme Cyrielle a disparu, il est persuadé qu’elle est allée se jeter du pont. Lorsque Paul arrive en bas du pont, il aperçoit Cyrielle tomber. Il se jette à l’eau mais il est trop tard, il ne parvient pas à la sauver.

Les gendarmes pensent rapidement clore l’affaire. Il s’agit d’un suicide, Paul en est témoin. Mais Léa a des doutes, pourquoi Antonin a-t-il contacté Paul au lieu d’appeler les secours qui étaient plus proche du pont ? Antonin aurait-il manipulé Paul pour maquiller le meurtre de Cyrielle en suicide ?