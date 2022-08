“La faute à Rousseau" à revoir sur France 2 à partir du 17 août (vidéo)

Mercredi 17 août à 21:05, France 2 vous proposera de voir ou de revoir “La faute à Rousseau", une série en 8 épisodes qui propose de renouer avec le monde de l’éducation tout en proposant de le revisiter.

L'histoire en quelques lignes...

Le nouveau prof de philo du lycée La Fontaine n’est en rien philosophe. Il penche plutôt du côté incontrôlable et irrévérencieux. C’est un esprit libre qui est animé par la passion de la vérité. Celle qui se cache derrière les grands textes et, surtout, derrière les gens…

Génie ou un fouteur de merde ? Certainement les deux. Grâce à ce prof hors du commun qui dissimule son humanité sous son acidité, les élèves vont se révéler intellectuellement et psychiquement. Ils vont grandir. Déployer leurs ailes. Ils vont remettre en question leurs vies, les trajectoires qu’ils s’étaient imaginées ou que l’on avait imaginées pour eux. Leur fourrant au passage des notions philosophiques complexes dans le crâne, Rousseau est un de ces profs dont on se souvient toute sa vie.

L’ironie dans tout cela : Rousseau, qui aide ces jeunes à avancer, fait du surplace dans sa propre vie. Que ce soit avec les femmes, ou avec son fils de 17 ans, Theo, en pleine recherche d'identité.

Les 4 premiers épisodes diffusés à la suite...

Épisode 1 Paul et la Liberté

Paul, mystérieux et très beau garçon, est nouveau au lycée. Il fascine tout le monde, à commencer par Théo. Lorsque Paul commence à s’ouvrir sur son passé douloureux, Benjamin découvre un élève persuadé que sa vie est foutue. Paul doit-il pour autant considérer que tout, désormais, est écrit d’avance ? Qu’il sera toujours fatalement ramené à la faute qu’il a commise ?

Épisode 2 Anaïs et l’Amour

Anaïs se déteste. Elle se trouve grosse, minimise son intelligence et voudrait être invisible. Elle est folle amoureuse d’Ethan, mais comment un garçon comme lui pourrait vouloir d’une fille comme elle ? Désespérée, Anaïs se renferme sur elle-même et se met en danger. Elle ne mange plus et s’épuise…

Rousseau réalise la gravité de la situation. Si elle croit que l’amour d’Ethan résoudra tous ses problèmes, elle se trompe. Car comment peut-on être aimé des autres si on ne s’aime pas soi-même ?

Épisode 3 Emma et le Devoir

Emma est jolie, vivante, et mature, très mature pour son âge. Et pour une bonne raison : elle prend en charge depuis des années sa mère bipolaire. Pourtant ces derniers temps, Emma se prend à rêver de construire sa vie, déménager, aller dans l’école de ses rêves et, qui sait, s’autoriser une histoire d’amour.

Rousseau tente de la pousser en ce sens, mais rien n’est moins sûr. Sa mère tombe dans une nouvelle phase maniaque et Emma est prête, encore une fois, à sacrifier ses rêves pour l’aider… Elle, qui a toujours voulu montrer qu’elle pouvait y arriver seule, acceptera-t-elle cette main tendue ?

Épisode 4 Ethan et l’Identité

Issu d’un milieu populaire, Ethan est un élève brillant, promis à un très bel avenir. Mais pour Ethan, l’urgence n’est pas les études supérieures mais la fin du mois… Rousseau devine le dilemme d’Ethan : faire des études supérieures quitte à s’éloigner des siens ? Ou rester fidèle à son milieu mais sacrifier son avenir ?