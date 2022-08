“Real Humans” saison 2 : les 4 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 18 août

Jeudi 18 août à partir de 20:50, ARTE achèvera la diffusion de la seconde saison de la série “Real Humans” avec les 4 derniers épisodes.

La mystérieuse Bea, en quête du code source, réussira-t-elle à libérer les hubots de leur condition de machine ? Une saison 2 troublante, où la frontière entre humains et robots se fait de plus en plus ténue…

Épisode 7

Douglas est catastrophé en découvrant que Florentine a volé un enfant, mais elle refuse de s’en séparer.

Rick, désormais armé, n’entend pas céder aux humains.

Jonas met en marche le clone de David et tente de lui extorquer le code. Il est contraint de demander l’aide de Bea, qui a d’autres projets de son côté.

Pour aider Inger, Mimi télécharge un logiciel linguistique sur un site non sécurisé – une imprudence qui pourrait lui coûter cher.

Gordon entre par effraction chez Florentine pour la libérer de Douglas.

Épisode 8

Le virus a gravement touché Mimi, et Hans se voit contraint de l’amener chez Einar pour tenter de l’en débarrasser.

Florentine se rend au cabinet d’avocat pour la lecture du testament de Douglas, où un lourd secret lui est alors dévoilé.

Tout en travaillant sur le code, David va aider Bea à échapper à Jonas. Persuadé que le code se trouve caché quelque part, Jonas envoie Silas à sa recherche.

Rick poursuit sa lutte pour la liberté, et décide de prendre la tête de la résistance

Épisode 9

Alors que l’état de Mimi ne fait qu’empirer, la famille Engman découvre un élément crucial de son passé.

Petra fait appel à la police et au groupe 100 % humains pour tenter d’anéantir Florentine. Claes et Inger vont sortir l’artillerie lourde pour la sauver. Jonas veut transférer sa conscience à son propre clone. Pour cela, Silas doit lui rendre un grand service.

Après une révélation de Bea, Jonas se met à douter du clone de David.

Épisode 10

L’avenir de Florentine doit être déterminé au tribunal.

Mimi, affaiblie par le virus, est appelée comme témoin. Une personne qu’elle n’attendait pas entre alors dans la salle d’audience.

Kevin et ses amis militants du groupe 100 % humains décident de se rendre à Hub Battle Land pour casser du robot.

Rick, armé, ira jusqu’au bout pour défendre son pays contre les humains.

Bea parvient à entraîner Roger dans sa quête du code.