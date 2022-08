“Commissaire Montalbano” : deux épisodes à revoir dimanche 21 août sur France 3

Dimanche 21 août à 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série “Commissaire Montalbano” : « Un journal de 1943 » et « Mon Salvo bien-aimé ».

21:05 « Un journal de 1943 »

Montalbano est confronté à trois histoires du passé...

Sur le port de Vigata, deux vieux silos s'apprêtent à être détruits. Caché dans l'un d'eux, le journal intime d'un jeune garçon, écrit à l'été 1943, révèle un passé trouble ainsi qu'un crime perpétré au lendemain du 8 mai 1943.

Le même jour, un nonagénaire du nom de John Zuck se présente au commissariat : né à Vigata, il fut prisonnier des américains pendant la guerre. Il décida de rester en Amérique et d'y mener sa nouvelle vie. De retour à Vigata, il est très étonné de voir son nom sur la stèle des morts pour la patrie. Montalbano prend à cœur de l'aider à résoudre ce problème.

Le jour suivant, Angelino Todaro, nonagénaire lui aussi mais surtout extrêmement riche, est retrouvé assassiné.

Montalbano ne peut s'empêcher d'y voir plus qu'une coïncidence... Et si la découverte du journal et le meurtre étaient liés ?

23:20 « Mon Salvo bien-aimé »

Une jeune femme est retrouvée morte dans le bâtiment des archives, où elle était employée. Or, elle n'avait aucune raison de se trouver dans les locaux, puisque le bâtiment a été fermé pour travaux.

Parallèlement, le commissaire Montalbano a encore du fil à retordre avec le fils de son employée de maison, Pasquale, un incorrigible cambrioleur…