“Good Doctor” saison 5 : deux épisodes inédits diffusés mercredi 7 septembre sur TF1

Mercredi 7 septembre à 21:10, TF1 poursuivra la diffusion de la 5ème saison inédite de la série “Good Doctor” avec Freddie Highmore. Deux épisodes inédits seront diffusés cette semaine.

Le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore), un jeune chirurgien atteint d'autisme continue de travailler sans relâche pour prouver à ses collègues que ses dons médicaux extraordinaires permettent de sauver des vies.

Tout en préparant le mariage de Lea et Shaun, la saison 5 voit le jeune médecin faire face à de nouvelles incertitudes alors qu'un changement majeur intervient à St. Bonaventure. Quant au reste de l'équipe, elle doit également faire face aux changements... tout en continuant à faire face à des situations de vie ou de mort.

Arrivée de l'actrice Rachel Bay Jones dans le rôle de Salen Morrison, la nouvelle patronne de l'hôpital.

Épisode 5x03 Le prix de la guérison



Shaun et Lea envoient leurs faire-part de mariage. Shaun a fait une enveloppe pour sa mère mais Lea refuse de l’inviter.

Mateo, l’amoureux de Lim, a du mal à obéir à son chef, Andrews.

Sélène s’oppose à deux opérations car elles ne sont pas complètement prises en charge par les mutuelles des patients. Lim convainc Glassman d’intervenir, ce qui ne fait qu’empirer les choses.

Épisode 5x04 Une vision différente

Shaun demande à Sélène de retirer l’immense affiche sur la façade de l’hôpital où il figure en tant que « autiste et chirurgien ». Elle lui explique qu’elle la voit comme une source d’inspiration et lui propose de réfléchir rationnellement et non émotionnellement à cette demande.

Une jeune patiente, Holly, arrive à l'hôpital. Son père, Walt, consacre tout son temps libre à chercher un diagnostic pour sa fille depuis 4 ans, face à l'échec de nombreux médecins. Il est persuadé qu’il s’agit d’une myopathie viscérale.