“Marianne” : nouvelle série avec Marilou Berry mercredi 7 septembre sur France 2 (vidéo)

Mercredi 7 septembre à 21:10, France 2 débutera la diffusion de “Marianne”, une nouvelle série judiciaire, entre polar et comédie, portée par Marilou Berry.

L'histoire en quelques lignes...

Marianne Vauban est juge d’instruction. Une femme au franc-parler réjouissant, aux méthodes surprenantes et à l’humanité certaine et rayonnante.

Accompagnée du capitaine Pastor et de son fidèle greffier Yves, Marianne doit faire preuve de toute son expérience, sa sagacité et son humanité pour instruire des affaires complexes et savoureuses qui nécessiteront de s’immerger dans l’univers de la danse country, de se confronter à une médium spécialisée dans la communication animale, de résoudre le crime d’un chauffeur routier fan de Bela Bartok, de devenir incollable en thanatopraxie, de décortiquer les coulisses d’un cabaret…

Parallèlement à ses différentes enquêtes, Marianne va mettre un point d’honneur à réveiller une justice endormie autour d'un cold case qui la touche profondément : l'assassinat d'une prostituée il y a dix ans.

La jeune femme était mère d'un petit Zacharie, aujourd'hui adolescent surdoué, placé en famille d’accueil et à qui Marianne voue une tendresse particulière. Elle compte tout faire pour démasquer l’assassin de sa mère.

Avec : Marilou Berry (Marianne Vauban), Alexandre Steiger (Raphaël Pastor), Stéphane Pezerat (Yves), Denis Mpunga (Procureur Konate), Laurent Olmedo (Commissaire Franco), Alka Balbir (Selma), Drimi Gouttebel (Zacharie).