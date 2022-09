“Vise le coeur” : deux nouveaux épisodes diffusés sur TF1 jeudi 8 septembre

Jeudi 8 septembre à 21:10, TF1 poursuivra la diffusion de la mini-série inédite “Vise le coeur” avec Claire Keim et Lannick Gautry. Deux nouveaux épisodes seront diffusés cette semaine.

L'histoire en quelques lignes...

Julia Scola, commandante de police respectée et expérimentée, doit faire face à l’hostilité ambiante après le témoignage décisif qu’elle a apporté dans une affaire de viol mettant en cause certains de ses anciens collègues.

C’est dans cette atmosphère électrique qu’elle et son équipe enquêtent sur la disparition inquiétante d’une femme au domicile de laquelle on a retrouvé beaucoup de sang… et un loup. Comment a-t-il atterri dans la cave d’une maison de banlieue sans histoire ? Qu’est-ce que la présence de ce loup signifie ? Pour Julia, répondre à ces questions, c’est retrouver leur victime… s’il n’est pas trop tard.

Mais comment avoir les idées claires quand Novak, son meilleur ennemi d’enfance, le grand amour de sa vie, fraîchement nommé commissaire, débarque armé de son charme ravageur après vingt ans de silence ?

Présentation des deux épisodes diffusés cette semaine.

Épisode 3 Les enfants rouges



Quand le seul témoin du meurtre d’une psychologue est une petite fille autiste, Julia s’investit plus que de raison ; elle qui a vu son petit frère se débattre toute sa vie avec ce trouble du comportement.

Une enquête douloureuse au cours de laquelle Novak se rapproche de plus en plus de Julia, sous le regard méfiant de son compagnon.

Épisode 4 Mauvais sang



Que peut bien cacher l’incompréhensible noyade d’un homme en pleine forêt au moment même où son frère jumeau se fait assassiner à des kilomètres de distance ? Quels sont les liens mystérieux et parfois destructeurs qui unissent les êtres à travers l’espace et le temps ?

Ces questions, Novak et Julia sont obligés de se les poser pour résoudre un double meurtre et dénouer l’ambiguïté intenable de leurs rapports.

Les deux derniers épisodes seront diffusés jeudi prochain sur TF1.