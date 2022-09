“La stagiaire” : la saison 7 sera diffusée sur France 3 à partir du mardi 27 septembre

Mardi 27 septembre à 21:10, France 3 débutera la diffusion de la 7ème saison inédite de la série “La stagiaire” avec Michèle Bernier et Antoine Hamel.

Lors de cette nouvelle saison, Constance Meyer devra mener de front ses instructions au palais de justice et les défis de sa vie personnelle. Barth, récemment nommé plume du maire de la ville, et elle vont devoir soutenir leur fils Antoine, en crise de couple et sur le point de se séparer de la mère de son petit garçon. Une situation délicate qui trouble les Meyer qui ne comprendront pas toujours les décisions de leur fils.

De son côté, Boris, jeune marié dévoué, va devoir gérer seul Raphaël, le petit garçon de Solène pendant qu’elle suit une formation à Paris pendant plusieurs mois. Il sera épaulé, parfois de manière maladroite, par Quiring, qui prépare également son grand départ en Russie pour retrouver Miléna, et par Ludo, le père de Raphaël, qui n’est jamais loin.

Cette 7ème saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Deux épisodes inédits seront diffusés chaque mardi soir suivis de deux autres épisodes en rediffusion.

Épisode 7x01 Etre et avoir été

On retrouve le corps de Walter Maury, loin de chez lui, dans un quartier sensible de Marseille. Boris et Constance découvrent que c’était un homme solitaire qui se consacrait entièrement à son travail au sein d’une start up créée par un ami d’enfance à qui il devait tout.

Épisode 7x02 L'autre

Une femme, mère de famille, a été retrouvée assassinée dans la serre de son exploitation de plantes biologiques. Nos juges vont devoir percer le mystère de cette femme discrète, à priori sans histoire. Leur enquête les mèneront à déterrer le passé énigmatique de la victime qui n’est pas celle qu’elle prétend être, rattrapée par ses secrets.