“Je te promets” : la saison 3 est en cours de tournage pour TF1

La famille Gallo sera de retour en 2023 sur TF1 avec la troisième saison inédite de “Je te promets” dont le tournage va prendre fin à la mi-septembre.

Adaptée de la série “This is us” par Aline Panel, Brigitte Bémol et Julien Simonet, “Je te promets” est en tournage pour cet troisième saison constituée de 8 épisodes.

Camille Lou (Les Bracelets Rouges, Le Bazar de la Charité) et Hugo Becker (Baron noir) retrouveront les rôles de Florence et Paul. Ils accueilleront des invités spéciaux pour cette saison 3, notamment Constance Dollé (Les revenants, Un village français) qui incarnera Carole et Adil Dehbi (Comment je suis devenu super-héros) dans le rôle d’Emile.

Une nouvelle saison pour la famille Gallo

Avec l’arrivée de la quarantaine, les triplés arrivent à un tournant décisif de leur existence. En effet, Maud (Marilou Berry) souhaite fonder une famille mais ce désir d’enfant pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa santé et celle de Tanguy (Marc Riso), alors même que sa carrière de chanteuse semble sur le point de décoller. Michaël (Guillaume Labbé) se rapproche d’Estelle (Sara Martins), la cousine d’Agnès (Léonie Simaga), mais ne parvient pas à percer son mystère et se laisse emporté par des sentiments naissants. Enfin, Mathis (Narcisse Mame) s’embarque dans une nouvelle aventure professionnelle.

C’est le souvenir toujours vif de leur père Paul, décédé 23 ans plus tôt, qui les aidera à faire des choix cruciaux pour leur avenir et transmettre à leur tour l’héritage qu’il leur a laissé. En découvrant que Paul lui a menti toute sa vie, Florence va tenter rétrospectivement de mieux comprendre celui qu’elle a tant aimé. Ainsi, la saison va nous plonger avec eux dans le passé caché de cet homme extraordinaire et dévoiler peu à peu ses secrets.

Pour cette saison 3, les équipes de la série ont retrouvé les mêmes décors que pour les saisons précédentes en allant tourner en Charente-Maritime puis à Paris jusqu’à la mi-septembre.

Source : Perrine Salome, TF1.