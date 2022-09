“Les enquêtes de Vera” saison 11 : le dernier épisode inédit diffusé dimanche 25 septembre sur France 3

Dimanche 25 septembre à 21:10, France 3 diffusera le dernier épisode inédit de la 11ème saison des “Enquêtes de Vera” : « Au gré du vent ».

21:10 Au gré du vent (inédit)

Le corps d’une femme, Lisa Millworth, est découvert, échoué sur les rives du fleuve. Les premiers témoignages dressent le portrait d’une collègue très appréciée, d’une amie loyale, d’une mère et d’une épouse aimante.

Mais, en menant son enquête, Vera découvre plusieurs zones d’ombre dans la vie de la victime. Son ex-compagnon violent, et père biologique de sa fille, est de retour et entretient une relation avec sa meilleure amie. Le patron de Lisa a été accusé de harcèlement sexuel par une ancienne employée. Et enfin, son mari avait beaucoup de mal à accepter la place grandissante que prenait son ex dans sa vie...

22:40 Sauvé des eaux (rediffusion)

Au coeur de la nuit, le cadavre d'une jeune femme, Margareth Wild, est retrouvé aux abords d'un pont surplombant une rivière.

La victime a été abattue par balle. Adam, son fils de onze ans, est tombé dans l'eau glacée en tentant de s'enfuir. L'enfant doit sa survie à Vera qui avait suivi ses traces de pas en arrivant sur le lieu du crime. Mais Adam ne se souvient de rien. Par ailleurs, deux mille livres sterling sont récupérées dans un sac posé dans le coffre de la voiture de Margareth. L'enquête menée sur la victime révèle une vie faite de déplacements constants, et Adam n'est jamais allé à l'école ! Visiblement, Margareth Wild se cachait...