“La maison d'en face” : les épisodes 3 & 4 diffusés mardi 27 septembre sur M6

Mardi 27 septembre à 21:10, M6 diffusera deux nouveau épisodes de la mini-série inédite “La maison d'en face” avec Julie de Bona, Caterina Murino et Thierry Neuvic.

L'histoire...

Une fête des voisins dans une résidence pavillonnaire est perturbée par l’arrivée de la police. Un drame vient de se jouer dans l’une des maisons du quartier...

3 mois plus tôt, Yanis, Ève et leur bébé, s’installent dans cette même maison... Le jeune couple, plus amoureux que jamais, se réjouit de ce nouveau départ. Aussitôt installés, ils font la connaissance de leurs voisins d’en face, Livia et Stéphane, à la réputation sulfureuse. Yanis et Ève se lient rapidement d’amitié avec eux. Les deux couples deviennent même inséparables : tous deux policiers, Yanis et Stéphane enquêtent en duo sur une affaire de trafic de drogue, tandis que Livia et Ève, exercent dans le même établissement scolaire.

Alors que tout se déroule pour le mieux, Ève et Yanis sont frappés par une tragédie : la mort subite de leur bébé. Après des années à essayer de concevoir un enfant, cette perte les plonge dans un profond désarroi et les éloigne progressivement l’un de l’autre...

Heureusement, Stéphane et Livia les soutiennent et les aident à surmonter cette épreuve difficile.

À mesure que leurs liens se renforcent, Ève et Yanis apprennent que Stéphane et Livia pratiquent l’échangisme. D’abord déconcertés, Yanis et Ève abandonnent finalement leurs préjugés et se montrent même sensibles au charme particulier de leurs amis... Un soir, les deux couples cèdent à leurs désirs. Sans le savoir, nos quatre héros viennent de mettre le doigt dans un engrenage infernal, dont aucun ne ressortira indemne.

Cette mini-série se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Deux épisodes seront diffusés chaque mardi soir.

Épisode 3

Ève découvre qu’elle est enceinte. Alors qu’elle et Yanis se réjouissent de cette bonne nouvelle, ils découvrent que la vidéo de leurs ébats avec Stéphane et Livia a fuité. Les deux couples doivent assumer les conséquences de leur nuit passée ensemble.

Épisode 4

Alors que Yanis et Ève décident d’avoir leur bébé sans se soucier de l’identité du père biologique, les secrets de Stéphane refont surface…

Les deux derniers épisodes seront diffusés mardi 4 octobre à partir de 21:10 sur M6.