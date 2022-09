“Good Doctor” mercredi 28 septembre sur TF1 : résumé des épisodes diffusés cette semaine

Mercredi 28 septembre à 21:10, TF1 poursuivra la diffusion de la 5ème saison inédite de la série “Good Doctor” avec Freddie Highmore. Deux épisodes inédits seront diffusés cette semaine.

Épisode 5x09 La défense s'organise



Une chanteuse très connue reçoit une greffe de trachée, au grand dam de Shaun qui prévoit une catastrophe. La patiente survit par miracle, mais l’intervention tentée par Andrews était, en effet, trop risquée.

Un papa solo qui s’occupe de son fils handicapé a fait une chute. On découvre des ligaments ossifiés qui finissent par le laisser paraplégique après deux opérations. Il va devoir se séparer de son fils et le placer dans une institution. Toutefois, le docteur Reznick trouve le moyen de sauver le fils, qui était victime d’un faux diagnostic depuis son enfance.

Épisode 5x10 Le don de soi



Léa et Glassman persuadent Shaun de revenir sur sa démission et de retourner à l’hôpital pour préserver la fin de son internat et sa carrière. Shaun accepte de renoncer à prendre part à la "résistance". Celle-ci le reprend, à contrecœur.

Lim, Léa et Glassman ainsi que Park et Asher, noyau dur de la "résistance", se retrouvent chez Lim et préparent un plan pour dissuader le fonds de pension censé racheter l’hôpital de faire confiance à Sélène. Mais cette dernière apprend ce qui se trame et arrive chez Lim. Elle licencie Léa, Lim et Glassman et menace de ruiner leur carrière.