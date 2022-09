“Capitaine Marleau” : l'épisode « Héros malgré lui » en tournage pour France 2 avec Corinne Masiero dans le Bas-Rhin & les Vosges

Corinne Masiero a débuté le 20 septembre dernier le tournage du 31ème épisode de la série “Capitaine Marleau”, « Héros malgré lui », sous la direction de Josée Dayan.

L'histoire en quelques lignes...

Meurtre dans une scierie vosgienne. Marleau pressent que ce drame est lié au retour de Serge Duprat, cousin de la victime, qui vient d'hériter de la scierie, après un exil de vingt ans en Guyane. Pourquoi a-t-il décidé de s’y investir alors qu’il a passé sa vie à fuir ce lieu ?

Plus Marleau avance, plus elle se heurte à Serge et sa mère qui lui mettent méticuleusement des bâtons dans les roues. Quel secret protègent-ils ? Il y a fort à parier que la victime l’avait découvert.

Avec : Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Eric Elmosnino (Serge Duprat), Déborah François (Julia Alberti), Marisa Borini (Lucie Duprat), Pierre Rochefort (Marc Berard), Assa Sylla (Victoire Tauzin), Laurent Grevill (Jean-Pierre Valas), Romane Colonna Cesari (Manon Valas).

Le tournage se déroule jusqu'au 7 octobre dans le Bas-Rhin et les Vosges.

À découvrir en 2023 sur France 2.