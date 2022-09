“Les enquêtes de Vera” : résumé des trois épisodes à revoir dimanche 2 octobre sur France 3

Dimanche 2 octobre à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série “Les enquêtes de Vera” : « Le testament du sang », « Angle mort » et « Au gré du vent ».

21:10 Le testament du sang (rediffusion)

Un homme d'affaires, Freddie Gill, est retrouvé mort dans sa maison par des huissiers venus prendre possession de sa propriété. La victime a été abattue de deux balles et près de lui Vera découvre un sac de voyage contenant une grosse somme d'argent. Freddie vivait séparé de sa femme qui était retournée vivre avec leur fils chez ses parents, propriétaires d'un pub.

L'enquête s'avère compliquée quand Vera apprend que Freddie était un arnaqueur notoire et qu'il s'était fait beaucoup d'ennemis aussi bien dans son milieu professionnel qu'au sein de sa belle-famille.

22:40 Angle mort (rediffusion)

Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans une décharge. Elle a été poignardée à plusieurs reprises et a dû être transportée sur le site après sa mort. Il s'agit de Joanne Caswell, psychologue judiciaire.

Les premiers soupçons se portent sur certains détenus violents avec qui elle travaillait. Mais bientôt Vera découvre que c'était une jeune femme qui se faisait un devoir de réparer les torts. Elle apprend que Joanne cherchait à rouvrir une enquête pour disculper un homme emprisonné depuis dix-sept ans pour un meurtre qu'il avait avoué à l'époque, mais pour lequel il s'était rétracté peu avant de se suicider.

Vera découvre que la victime avait démontré des erreurs dans l'enquête de la police à l'époque et dévoilé des secrets bien gardés.

00:15 Au gré du vent (rediffusion)

Le corps d'une femme, Lisa Millworth, est découvert, échoué sur les rives du fleuve. Les premiers témoignages dressent le portrait d'une collègue très appréciée, d'une amie loyale, d'une mère et d'une épouse aimante. Mais, en menant son enquête, Vera découvre plusieurs zones d'ombre dans la vie de la victime. Son ex-compagnon violent, et père biologique de sa fille, est de retour et entretient une relation avec sa meilleure amie.

Le patron de Lisa a été accusé de harcèlement sexuel par une ancienne employée. Et enfin, son mari avait beaucoup de mal à accepter la place grandissante que prenait son ex dans sa vie...