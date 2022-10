“La stagiaire” mardi 4 octobre 2022 sur France 3 : résumé des épisodes 3 & 4 de la saison 7 diffusés cette semaine

Mardi 4 octobre à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits 7ème saison “La stagiaire” avec Michèle Bernier et Antoine Hamel.

Épisode 7x03 Toujours plus haut



Ce n’est pas un simple jeune homme que l’on retrouve assassiné sur le site de Roquebel, Florian Dillon était aussi une légende locale, un grimpeur de génie suivi par de nombreux jeunes de la région. Mais à trop vouloir être admiré, est-il allé au-delà de ses limites ?

Épisode 7x04 Retour à la nature



Un stage de reconnexion à la nature en pleine forêt, sept participants et un organisateur retrouvé mort, frappé par une branche. Les juges Meyer et Delcourt vont devoir comprendre les relations, rapports et secrets de chacun des participants pour trouver le meurtrier.

À la suite de ces deux épisodes inédits, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux autres épisodes des précédentes saison.