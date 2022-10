“Meurtres dans le Béarn” en tournage pour France 3 avec Isabel Otero et Catherine Marchal

Isabel Otero et Catherine Marchal ont débuté le 26 septembre 2022 le tournage de “Meurtres dans le Béarn”, un nouveau volet de la collection “Meurtres à...” qui sera diffusé en 2023 sur France 3.

L'histoire en quelques lignes...

Au pied des majestueuses montagnes du Béarn, l’épouse d’un notable est découverte noyée sous le pont de La Légende de Sauveterre, costumée en reine du moyen-âge.

Jeanne, capitaine de la Brigade de Recherche d’Oloron Sainte-Marie, gouailleuse, haute en couleur, se retrouve flanquée d’Héloïse, élégante bourgeoise, fleuron de la Section de Recherches de Pau … jadis très amies, les deux femmes se détestent. Et pour cause, elles sont les mères respectives, et très partisanes, d’un jeune couple qui vit un fracassant divorce…

Avec : Isabel Otero (Jeanne Laborde), Catherine Marchal (Héloïse Servat), Gabriel Ecoffey (Tchéché), Maéva El Aroussi (Wannie).

Le tournage se déroule donc dans le Béarn jusqu'au 21 octobre 2022.