“Good Doctor” mercredi 5 octobre 2022 : résumé des épisodes diffusés cette semaine sur TF1

Mercredi 5 octobre 2022 à 21:10, TF1 poursuivra la diffusion de la 5ème saison inédite de la série “Good Doctor” avec Freddie Highmore. Deux épisodes inédits seront diffusés cette semaine.

Épisode 5x11 Un joli symbole



Ethicure et Sélène Morisson sont enfin de l’histoire ancienne. Tout le monde essaie de se remettre au travail, mais chaque médecin rumine sa rancœur, en particulier Lim, Glassman et Andrews. Ce dernier finit par s’excuser de ne pas avoir réagi plus tôt.

Léa et Shaun ont décidé de profiter du moment présent et d’annuler, pour l’instant, leur mariage. Mais finalement, cette décision ne convient pas à Shaun qui veut aller de l’avant. Il demande officiellement Léa en mariage, qui accepte.

Épisode 5x12 Panne sèche



Shaun surprend Léa en train de se masturber alors qu’ils n’ont pas fait l’amour depuis neuf jours. Il demande conseil à tout le monde pour résoudre la situation.

Le fiancé d’une patiente atteinte d’une infection fongique grave découvre qu’elle lui a caché sa situation : elle est sans papiers. Dégoûté par son mensonge, il l’abandonne à son sort à l’hôpital.

Glassman monte une équipe de softball à l’hôpital et explique à Andrews qu’il faut sortir de sa tour d’ivoire pour être un bon patron.