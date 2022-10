“Addict” : mini-série inédite avec Cécile Bois difusée sur TF1 à partir du jeudi 27 octobre 2022

Jeudi 27 octobre 2022 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de “Addict”, une mini-série en 6 épisodes écrite par Delphine Labouret , Didier Le Pêcheur et Gilles Daniel, réalisée par Didier Le Pêcheur, avec Cécile Bois, Sagamore Stévenin, et Lorànt Deutsch.

Épisode 1

Élodie et Yvan Marsais, son mari, s’installent pour la première fois dans une maison avec un jardin, au sein d’un nouveau quartier paisible. C’est une étape importante, censée donner un nouveau souffle à leur couple et un meilleur équilibre à leurs ados : Achille, un garçon surdoué, et Chloé, une fille plus fragile.

Heureusement il y a Bruno, le voisin sympa et prévenant avec chacun des membres de la famille. Une vraie bonne surprise, notamment pour Élodie et Chloé qui ressentent tout de suite avec lui une connexion particulière.

Malheureusement, la pression au boulot d’Yvan parasite cette nouvelle harmonie et Chloé crée de nouveaux problèmes. Pour corser le tout, Élodie suspecte Yvan de désirer d’autres femmes…

Épisode 2

Les soupçons qui pèsent sur Yvan rafraîchissent l’ambiance au sein du couple Marsais.

Parallèlement, Bruno fait une offensive de charme. Chloé "part en vrille". Pour l’apaiser, Bruno propose de la pistonner dans un concours de talents, perspective qui divise ses parents et dans laquelle Chloé met tous ses espoirs.

Élodie, de son côté, pense découvrir des preuves d’une infidélité d’Yvan, qui multiplie les ratés en tentant de rassurer sa femme.

Secrètement, un observateur semble se réjouir des mésaventures de la famille Marsais. Il profite du désarroi total d’Élodie pour passer à l’action.