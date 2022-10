“Tropiques criminels” vendredi 7 octobre 2022 : résumé le l'épisode sur France 2 (vidéo)

Vendredi 7 octobre 2022 France 2 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la 3ème saison inédite de la série “Tropiques criminels” avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

Pour cette saison 3 inédite, tout commence par un mariage : Gaëlle Crivelli est sur le point de dire « oui » quand un meurtre est signalé. Elle profite de l’occasion pour planter son mari et quitter la cérémonie. Mélissa Sainte-Rose se moque de son absence totale de courage. Aurait-elle peur de l’engagement ?

Mais Mélissa est-elle plus exemplaire ? Après avoir multiplié les échecs amoureux, elle se retrouve draguée par un jeune homme d’une vingtaine d’années et encore étudiant. Elle a beau lui dire « non », le jeune homme se montre insistant et commence à la harceler. Et quand elle croit avoir trouvé l’amant idéal en la personne d’un commandant de gendarmerie, elle découvre qu’il est marié et qu’il s'installe dans la maison voisine avec sa femme. Elle n’est pas au bout de ses surprises, puisqu’elle voit revenir Franck, son ex, le père de ses enfants, qui a une seule idée en tête : se remettre en couple avec… Gaëlle !

Difficile pour nos héroïnes de rester concentrées sur les enquêtes criminelles qu'elles ont à mener et pourtant rien n'arrête Mélissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli.

Épisode 2x03 Gros Raisins

La victime participait au concours de Monsieur France. Rapidement l'enquête tourne autour de son organisatrice, qui se révèle être une personnalité totalement toxique.

La soirée se poursuivra sur France 2 avec la rediffusion de l'épisode « Sainte-Luce » de la saison 2.