“Trom - Les falaises, le vent et la mort” : les 3 derniers épisodes diffusés jeudi 13 octobre 2022 sur ARTE (vidéo)

Jeudi 13 octobre 2022 à 20:55, ARTE achèvera la diffusion de la mini-série inédite “Trom - Les falaises, le vent et la mort” dans laquelle un journaliste danois mène une enquête qui exhume les noirs secrets d’une communauté très unie sur les îles Féroé.

Adapté d’une série de romans à succès de l’auteur Jógvan Isaksen, “Trom - Les falaises, le vent et la mort” est la toute première série produite aux îles Féroé, petit archipel de quelque 50 000 habitants appartenant au Danemark, à mi-chemin entre l’extrême nord de l’Angleterre et les côtes islandaises.

Un polar scandinave orageux et incarné, qui brouille les pistes, emmené par un convaincant casting d’acteurs féroïens et danois qui s’expriment chacun dans leur langue maternelle.

Épisode 4

En conférence de presse, Karla est contrainte de taire des informations d’importance, en présentant la mort de Sonja comme accidentelle. Poursuivant ses investigations, elle tente de faire parler son fils Gunnar, à qui la jeune femme avait confié un objet peu avant sa mort. En interrogeant des militants proches de Sonja, Hannis a découvert que celle-ci projetait de s’introduire dans une usine détenue par Ragnar i Rong, en vue de dévoiler un important scandale écologique...

Épisode 5

Hannis en a la confirmation : la police a menti quant au rapport d’autopsie de Sonja, qui étaie bien la thèse du meurtre. Il est désormais aidé dans son enquête par Jenny Mikkelsen, militante et amie de la jeune femme, qui travaille dans l’une des entreprises de Ragnar i Rong. Le duo s’emploie désormais à amasser les preuves de la culpabilité de l’homme d’affaires. L’enquête de Karla et son équipe se resserre, quant à elle, sur le mécanicien Bergur, désormais introuvable, et l’un de ses collègues, parti en mer à bord d’un chalutier : une double arrestation se prépare…

Épisode 6

Les deux suspects ont été retrouvés : si le premier avoue avoir menacé Sonja, il se défend d’avoir attenté à sa vie. Quant à Bergur, on le découvre mort par overdose. Karla voit dans cet apparent suicide la preuve de sa culpabilité, tandis que la jeune policière Anita commence à trouver louches les conclusions de sa collègue. Elle a par ailleurs découvert que Karla avait trafiqué des pièces à conviction… Hannis, qui est arrivé au terme de sa propre enquête, fait une découverte qui le ramène sur les lieux mêmes du crime…