“Le Remplaçant” : Deux épisodes inédits diffusés lundi 17 octobre 2022 sur TF1 avec JoeyStarr

Lundi 17 octobre 2022 à 21:10, TF1 diffusera deux épisodes inédits de la série “Le remplaçant” avec JoeyStarr dans le rôle de Nicolas Valeyre.

Nicolas Valeyre est un OVNI. Prof de français original et sans complaisance, ses méthodes fantaisistes, sa misanthropie affichée et son style brut de décoffrage dérangent autant sa hiérarchie qu'il inspire confiance à ses élèves...

Sous ses dehors d’ours mal léché, Nicolas Valeyre un hypersensible passionné, prêt à tout pour aider les élèves à trouver leur voie.

Épisode 7

A la suite d’un accident, les profs et les élèves de Marie Curie sont obligés de se délocaliser temporairement dans un établissement d’excellence, le lycée Alexandre Dumas. Stéphane Lacroix, son proviseur, n’est autre que l’ex-mari d’Agnès !

La rivalité entre Nicolas Valeyre et lui est totale, tant ils ont des idées diamétralement opposées sur l’éducation. On retrouve cette même tension entre élèves, avec une différence de classes sociales qui exacerbe les incompréhensions et les conflits.

Épisode 8

Le conflit entre élèves est arrivé à un point de non-retour. Afin de relever le moral de sa classe au plus bas, Nico monte un projet concurrent à ceux des lycéens d’Alexandre Dumas. Ils vont les battre sur leur propre terrain ! Pour atteindre cet objectif, Nico Valeyre va être aidé par un allié inattendu : Xavier Meilleur, qui a un vieux contentieux avec Stéphane Lacroix...