“Good Doctor” : résumé des épisodes 15 & 16 diffusés mercredi 19 octobre 2022 sur TF1

Mercredi 19 octobre 2022 à 21:10, TF1 poursuivra la diffusion de la 5ème saison inédite de la série “Good Doctor” avec Freddie Highmore. Deux épisodes inédits seront diffusés cette semaine.

Épisode 5x15 Une volonté de fer



Joan est une scientifique paralysée par la polio qui vit dans un poumon d’acier. Au cours d’une visite médicale de contrôle, le poumon d’acier tombe en panne. Shaun appelle Léa, qui a des talents de mécanicienne, pour le réparer. Un jeune homme vivant en foyer est gravement blessé et refuse de dire qui le maltraite.

Le docteur Andrews comprend qu’il est dyslexique, comme lui. Il le prend sous son aile et lui offre un meilleur destin.

Épisode 5x16 Une source d'inspiration

Le tournage du reportage de Sophie débute... Chacun des intervenants doit s’adapter à la présence de la caméra et hésite entre sincérité et mise en scène. Sophie creuse l’histoire de la relation entre Shaun et Léa, provoquant quelques réactions de défense.

Shaun et Park doivent passer le test qui validera la fin de leur internat et leur passage au stade de médecin titulaire : gérer seuls de A à Z le cas d’un patient arrivé aux urgences. Assisté de Jordan, Shaun soigne Dana, une femme gravement brûlée. Le stress causé par le tournage lui fait faire une erreur, qu’il va bien sûr réparer.

Léa reproche à Sophie d’instrumentaliser Shaun et lui demande à de couper tout ce qui a trait à cette erreur pour éviter que les spectateurs se focalisent là-dessus, mais Shaun finit par l’autoriser à diffuser les images car personne n’est infaillible, même pas le grand chirurgien qu’il est devenu malgré son autisme, et il est convaincu qu’il reste une source d’inspiration malgré cette erreur...