“Le monde de demain” : mini-série sur la naissance du hip-hop français, jeudi 20 octobre 2022 sur ARTE (vidéo)

Jeudi 20 octobre 2022 à 20:55, ARTE débutera la diffusion de la mini-série inédite en 6 épisodes “Le monde de demain” qui raconte les débuts du hip-hop français dans les années 80.

Dans les années 1980, les débuts du hip-hop français racontés à travers la naissance du groupe mythique NTM et le parcours du DJ pionnier Dee Nasty et de la graffeuse Lady V. Une chronique sociale et musicale explosive aux personnages marquants, qui embrasse la révolution culturelle d'une jeunesse en quête de reconnaissance.

Centrée sur un passionnant mouvement générationnel, la nouvelle série événement d’ARTE est elle-même née de la collaboration entre de nombreux talents. Kool Shen, Joey Starr, DJ S, Dee Nasty et bien d’autres ont raconté aux auteurs cette époque méconnue, les rejoignant dans la conviction que la richesse du projet résidait dans leur “histoire vraie”.

Ce parti pris crée une œuvre surprenante, organique, qui tire sa force des témoignages qui l'ont inspirée pour dévoiler un monde resté longtemps hors des radars : celui d'une jeunesse qui dansait, graffait, rappait avant que la culture du hip-hop ne s'impose à tous. Le monde de demain apparaît ainsi à la fois comme une série musicale vibrant au son de formidables scènes de danse et de rap, et une chronique adolescente remplie de personnages attachants, touchants par leur désir d'aller de l'avant.

Bruno, Didier, Daniel, Franck, Vivi ou Béatrice ne sont pas des héros mais des jeunes qui cherchent leur voie. Politique, la série raconte une prise de parole conquise avec énergie, qui résonna avec force dans la France de l'époque, devenue incontournable dans celle d’aujourd’hui.

Résumé des trois premiers épisodes

Épisode 1

1983, région parisienne. Alors que Daniel, jeune DJ passionné de funk, revient de San Francisco, où il a découvert la culture hip-hop, deux adolescents coulent des jours plus ou moins tranquilles dans une cité de Saint-Denis : le discret Bruno, au talent de footballeur, et le flambeur Didier, élevé par un père violent. Témoins fascinés d'un show américain de dance sur le parvis du Trocadéro, Bruno et Didier se rapprochent. Daniel, lui, fait ses premières armes de DJ dans une radio pirate, bien décidé à faire connaître au public français la musique de demain…

Épisode 2

1984. Vivi habite seule avec sa mère dans un petit appartement du 13e arrondissement de Paris. En attendant de retrouver son père, qui les a abandonnées, elle tague les murs des Olympiades avec sa copine Dora. Elle va s'inventer un nom : Lady V. Daniel s’est installé avec Béatrice, qui travaille comme danseuse dans un bar à hôtesses. Il se lance dans l'enregistrement de son premier disque avec les moyens du bord… À Saint-Denis, Bruno et Didier s’entraînent au breakdance. Leur objectif : entrer dans le quartier de la Grange-aux-Belles pour y défier les meilleurs, comme l’arrogant Solo et son crew les Paname City Breaker.

Épisode 3

Daniel s'est fait un nom : DJ Dee Nasty. Il organise des block parties sur le terrain vague de La Chapelle, à Paris. Bruno s'y rend avec sa bande de graffeurs. Didier, fuyant son père, a rejoint une troupe de danseurs à l'étranger. Il revient avec la ferme intention de conquérir la capitale, mais Bruno lui reproche son inconstance. Ce dernier ne cesse de penser à Lady V, une fly girl au fort caractère qu'il a repérée dans un reportage chez Bando, un graffeur hors pair qui vient des beaux quartiers. Pour sortir de la galère financière, Béatrice et Daniel envisagent de tourner dans un film porno…

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 27 octobre 2022 à partir de 20:55 sur ARTE.