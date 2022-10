“L'homme de nos vies” : une mini-série inédite à découvrir prochainement sur M6

Prochainement, M6 débutera la diffusion de “L'homme de nos vies”, une mini-série en 4 épisodes avec Jonathan Zaccaï, Odile Vuillemin, Flore Bonaventura, Helena Noguerra et Élodie Frégé.

L'histoire en quelques lignes...

Pilote de ligne, chirurgien, sur le terrain pour Médecins sans frontières, ex-trader, grand reporter…

Pour chacun de ses métiers, il a su donner le change. Il endosse toutes les personnalités avec un naturel parfait. Il trompe les praticiens les plus avertis dans leur domaine. C’est là tout son art. L’art de convaincre, mais surtout l’art de plaire. Et une capacité extraordinaire à assimiler une tonne de connaissances, à les faire siennes pour devenir quelqu’un d’autre. C’est du génie. Un génie qui lui donne le sentiment d’exister pleinement. Il en a fait son gagne-pain. Ce don lui sert à manipuler tout le monde et surtout les femmes qu’il déleste de leurs économies. Physiquement, il est plutôt joli garçon mais version discrète. Rien de saillant.

Ainsi, il a été… tout ce qu’elles ont rêvé que soit l’homme de leur vie… Charmant, attentif et attentionné, avant de disparaître. Combien sont-elles à être tombées dans le panneau ? Et pour Camille, Mathilde, Oriane, Iris, “victimes” de ce serial lover, les conséquences sont lourdes : familles disloquées, dépression, banqueroute… Mais surtout elles l’ont aimé et se remettent aussi mal de son abandon que des conséquences concrètes sur leur vie.

Pourtant, elles vont faire face. Elles vont se chercher, se trouver et s’allier pour le coincer. Mais ce sera une quête sur le fil du rasoir, où il est à la fois question d’être entendues par la justice mais aussi de grandir moralement.

Elles devront dépasser leurs préjugés, faire voler en éclat leurs certitudes. Elles vont se trahir, se tromper au point de mettre en péril leur propre vie encore manipulées par ce dangereux prédateur.

Une série inspirée d'histoires vraies

Cette fiction est inspirée d’histoires vraies, dont certaines ont défrayé la chronique comme celles de Derek Alldred, Christophe Rocancourt, Jacques Masset...

La promesse de départ est double : d’un côté, un escroc génial et fascinant qui séduit des femmes pour vider leur compte en banque. De l’autre, ses victimes qui vont se réunir pour tenter de le faire tomber.

Les personnages

Guillaume (Jonathan Zaccaï)

Escroc, séducteur, caméléon… Qu’il soit Nathan, Amaury, Roman ou Ghislain, Guillaume Bressac, de son vrai nom, est le roi de l’improvisation. En quelques années, il a séduit des dizaines de femmes avant de vider leurs comptes en banque.

C’est un grand observateur, doué d’une capacité d’écoute hors du commun. Son terrain de chasse ? Les sites de rencontre.

Ses cibles ? Ça pourrait être vous, nos mères, nos soeurs, nos meilleures amies… il sait déceler les failles de chacune.

Son mode opératoire ? Au début il paye tout. Il comble les manques. Il est tout ce que les femmes n’ont pas eu. Il prévient leur moindre désir.

Sa profession ? Pilote de ligne, trader, médecin, grand reporter… Il change d’identité au gré des rencontres. Il est capable de jongler avec plusieurs histoires en même temps.

Tempérament ? Toujours courtois, jamais un mot plus haut que l’autre. Aimable et souriant, en toute occasion.

Son paradoxe ? Il ne croit pas à l’amour, mais cherche en permanence à se faire aimer.

Son passé ? Il a été élevé par son père, un “raté” selon lui. Machiniste, musicien raté, amant délaissé, un brave gars, toujours à découvert à la fin du mois… Il plaît aux femmes, sait les écouter, les étonner. Il prend goût à ce jeu, recommence, augmente la dose, les montants subtilisés, devient addict… Sa mère l’a abandonné, il prend sa revanche avec toutes les autres.

Camille (Odile Vuillemin)

En vidant les comptes de l’hôtel familial qu’elle tient avec sa soeur, Guillaume lui a pris sa raison de vivre. Elle part à sa recherche, décidée à le faire tomber coûte que coûte.

Franche, directe, entière, nature… Camille rechigne à tout excès de sophistication et déteste les mondanités. Célibataire et sans enfant, cet hôtel c’est sa vie, sa fidélité à sa famille, ce que ses parents lui ont transmis. Et cette arnaque va mettre en péril sa relation avec sa soeur.

Camille est une obstinée. Il n’est pas question que ce mec s’en sorte et qu’elle paie les pots cassés. Quand elle découvre qu’elle n’est pas la seule, elle n’a alors qu’une idée en tête : rassembler les victimes pour être enfin écoutée par la police, récupérer l’argent de son hôtel et surtout, l’estime de sa soeur.

C’est la première à sauter le pas et à chercher à retrouver la piste de celui qui lui a tout pris. Camille est la meneuse du groupe, la plus déterminée. Ce qui lui importe c’est de faire payer cet escroc.

Oriane (Flore Bonaventura)

Infirmière, marquée par le décès précoce de sa mère, elle aspirait à un bonheur simple. Guillaume l’a épousée et amenée au bord de la folie.

Oriane est quelqu’un de profondément bon. Elle n’est pas naïve, elle croit en l’Homme, persuadée que les gens peuvent changer. Droite, honnête, sérieuse, fidèle, elle aspire à une vie familiale sans artifices. Elle aime son métier. Elle veut des enfants, beaucoup. Un mari aimant.

Quand elle rencontre Guillaume/Amaury, elle est fragile : sa mère, atteinte d’une maladie mentale, vient de mettre fin à ses jours. Et une fois mariée à Amaury, Oriane croit devenir folle… comme sa mère. Il est de moins en moins là. Quand il rentre, il est toujours aussi adorable. Son Amaury va disparaître progressivement, avec l’argent que lui a laissé sa mère.

Mais ils sont mariés, pour le meilleur et pour le pire, et n’est-ce pas là le pire ? Elle ouvre les yeux grâce à la rencontre de Camille qui cherche à rassembler des victimes de ce manipulateur, elle devient inflexible.

Mathilde (Helena Noguerra)

Cheffe d’entreprise partie de rien pour monter sa propre marque de vêtements… Guillaume s’intéresse à l’argent de la future vente de sa société. Son meilleur rempart face à lui, c’est sa fille.

Battante, brillante, tranchante… Cette ambitieuse, qui marche à l’égo, espérait à travers Guillaume - qu’elle connaît sous le nom de Roman - renouer avec ses idéaux de jeunesse balayés par la réalité et les années.

Avec Agathe, sa fille, la cohabitation est particulièrement explosive. Agathe a hérité du tempérament de feu de sa mère et n’hésite pas à lui rentrer dedans. Elle sera la première à la mettre en garde contre son nouvel amant…

Guillaume/Roman se présente à Mathilde comme un journaliste, grand reporter. Il fait vibrer son côté tête brûlée, aventurière.

Mathilde est contactée par Camille et Oriane. Derrière des abords lucides et rationnels, Mathilde n’arrive pas à croire qu’avec elle, ça n’ait pas été un peu “vrai”.

Iris (Élodie Frégé)

Chanteuse, étoile montante, mariée à un producteur richissime dont Guillaume la pousse à divorcer. Iris est celle avec qui il se montre le plus sincère... Serait-il réellement tombé amoureux ?

Musicienne talentueuse, Iris n’est pas sans rappeler la mère biologique de notre homme, qui l’a abandonné à son père peu de temps après sa naissance…

Iris est quasiment l’antithèse de Camille. Incapable d’appréhender le concret, elle vit en apesanteur et se laisse guider par ce qu’elle ressent, ce qui la traverse.

Guillaume, qu’elle connaît sous le nom de Ghislain, n’agit pas de la même manière avec elle qu’avec les autres. Que se passe-t-il dans sa tête ?

Une chose est sûre, Iris va bouleverser le jeu. Va-t-elle repartir à zéro à l’autre bout du monde avec Guillaume - qui se livre à elle et s’engage à changer - ou rejoindre le combat des autres femmes ?

Une série primée au Festival de la Fiction de La Rochelle 2022.

“L'homme de nos vies” a reçu le prix du Meilleur scénario au Festival de la Fiction de La Rochelle 2022.

Une série créée par Marie Guilmineau, Alice Van den Broek sur une idée d’Amaury Fournial. Réalisée par Frédéric Berthe.