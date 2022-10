“Le monde de demain” : les 3 derniers épisodes diffusés jeudi 27 octobre 2022 sur ARTE (vidéo)

Jeudi 27 octobre 2022 à 20:55, ARTE diffusera les trois derniers épisodes de la mini-série inédite “Le monde de demain” qui raconte les débuts du hip-hop français dans les années 80.

Dans les années 1980, les débuts du hip-hop français racontés à travers la naissance du groupe mythique NTM et le parcours du DJ pionnier Dee Nasty et de la graffeuse Lady V. Une chronique sociale et musicale explosive aux personnages marquants, qui embrasse la révolution culturelle d'une jeunesse en quête de reconnaissance.

Centrée sur un passionnant mouvement générationnel, la nouvelle série événement d’ARTE est elle-même née de la collaboration entre de nombreux talents. Kool Shen, Joey Starr, DJ S, Dee Nasty et bien d’autres ont raconté aux auteurs cette époque méconnue, les rejoignant dans la conviction que la richesse du projet résidait dans leur “histoire vraie”.

Ce parti pris crée une œuvre surprenante, organique, qui tire sa force des témoignages qui l'ont inspirée pour dévoiler un monde resté longtemps hors des radars : celui d'une jeunesse qui dansait, graffait, rappait avant que la culture du hip-hop ne s'impose à tous. Le monde de demain apparaît ainsi à la fois comme une série musicale vibrant au son de formidables scènes de danse et de rap, et une chronique adolescente remplie de personnages attachants, touchants par leur désir d'aller de l'avant.

Bruno, Didier, Daniel, Franck, Vivi ou Béatrice ne sont pas des héros mais des jeunes qui cherchent leur voie. Politique, la série raconte une prise de parole conquise avec énergie, qui résonna avec force dans la France de l'époque, devenue incontournable dans celle d’aujourd’hui.

Résumé des trois derniers épisodes

Épisode 4

1986. Contraint par son père, Didier fait son service militaire, où il enchaîne les insolences. Bruno, maintenant en couple avec Vivi, alias Lady V, travaille au Crédit lyonnais. Didier le retrouve lors de ses permissions. Avec leur bande, ils taguent les initiales NTM sur les murs de Paris. Daniel joue au Globo dans des soirées qui rassemblent la communauté hip-hop de la capitale. Béatrice le soutient, mais il voudrait qu’elle arrête le porno. Bruno et Didier apprennent que leur ami Solo est en train de créer un groupe de rap nommé Assassin.

Épisode 5

1988. Avec son comparse Lionel D, Daniel anime une émission sur Radio Nova, le Deenastyle. C’est un succès, mais l’argent n’est pas au rendez-vous. Cela crée de nouvelles tensions avec Béatrice. Tandis que Vivi projette de monter un groupe de rap féminin, Bruno et Didier, désormais Kool Shen et Joey Starr, balbutient leurs premiers morceaux avec leur copain Franck, alias DJ S. Franck Chevalier, un ami qui travaille dans le milieu de la mode, les prend sous son aile. Sous l’impulsion de Didier, les NTM montent sur scène lors d’un concert collectif à l’Élysée-Montmartre.

Épisode 6

1990. Après leur passage dans l'émission Mon Zénith à moi, NTM signe un contrat chez Epic, le label où travaille la mère de Vivi. Alors que Didier flambe son premier chèque, Vivi lutte pour trouver sa place dans le groupe. NTM enregistre un premier album et découvre le versant professionnel de l’industrie, avant d'exprimer sa liberté dans un concert sauvage à Mantes-la-Jolie. Daniel, lui, vit une nouvelle déception professionnelle. Une seule chose compte aujourd'hui pour lui : retrouver Béatrice.