“Tropiques criminels” saison 3 : « Ducos », nouvel épisode inédit vendredi 28 octobre 2022 sur France 2

Vendredi 28 octobre 2022 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la 3ème saison inédite de la série “Tropiques criminels” : « Ducos » avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

Épisode 3x06 Ducos



Un dorlis, bête mythique, circulerait-il sur l'île et aurait-il assassiné une journaliste qui justement s’intéressait aux croyances populaires et aux maisons hantées ? Le rôle trouble d'une voyante est interrogé.

En Guests dans cet épisode : Maimouna Gueye (Laurence Vigo), Christelle Vertueux (Elsa Montlouis), Rani Charles (Sophie Daher), Boris Terral (Martin Lambert), Guillaume Bisso (SOS Médecin).

La soirée se poursuivra sur France 2 avec la rediffusion de l'épisode « Cap Chevalier » de la saison 2 :

Gynécologue, obstétricienne, Johanna Eckert se bat pour que les femmes puissent avorter dans de bonnes conditions. Elle se heurte à la pression des associations pro-vie qui infiltrent les services d’obstétrique pour faire jouer leur clause de conscience et rendre l’avortement de plus en plus difficile. Une véritable guerre où tous les moyens sont bons… Johanna Eckert trouve la mort alors qu’elle faisait du paddle. Les pro-vie seraient-ils à la manœuvre ?