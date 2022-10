“La jeune fille et la nuit” : les deux derniers épisodes diffusés lundi 31 octobre 2022 sur France 2 (vidéo)

Lundi 31 octobre 2022 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes inédits de “La jeune fille et la nuit”, adaptée du best-seller de Guillaume Musso.

Depuis plus de 10 ans, Guillaume Musso est l’écrivain le plus lu en France. Son roman La Jeune fille et la nuit a été vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans la monde et traduit dans 36 langues. Il s’agit de la première adaptation télévisuelle d’une de ses œuvres.

En coproduction avec l’Alliance Européenne (France Télévisions, Rai et ZDF), la série événement “La Jeune fille et la nuit” est produite par Make it Happen Studio.

Épisode 5

Thomas est effondré. Son vrai père, Francis, est mort, et son demi-frère, Max est dans le coma.

Annabelle est introuvable mais a laissé des indications à chacun des protagonistes restants.

Pour Thomas, entrer en contact avec Fanny qui saura lui apporter des réponses dont il a besoin.

Pour Fanny, révéler à Thomas qu'elle est la meurtrière de Vinca.

Pour Richard, prendre sa responsabilité et enfin protéger celui qu'il appelle son fils (Thomas).

Quant à Annabelle, elle part confronter "la véritable Alexis".

Épisode 6

Annabelle Degalais armée d'un pistolet, fait face à Alexis Deville, qui depuis le début est la responsable de l'ensemble des évènements : Deux femmes qui cherchent à protéger leurs êtres le plus chers.

Cette nuit d'hiver 1997 va enfin nous être révélée dans son intégralité et tout le monde n'en ressortira pas indemne.

Avec : Ioan Gruffudd (Thomas), Ivanna Sakhno (Vinca/Pauline), Grégory Fitoussi (Maxime), Dervla Kirwan (Annabelle), Vahina Giocante (Fanny), Rupert Graves (Richard), Salóme Gunnarrsdóttir (Madame Deville), Shemss Audat (Manon), Matthias Van Khache (Stéphane Pianelli).