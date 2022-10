“Alex Hugo” : « En terre sauvage », épisode inédit diffusé mardi 1er novembre 2022 sur France 3 (vidéo)

Mardi 1er novembre 2022 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la série “Alex Hugo” : « En terre sauvage ».

L'histoire en quelques lignes...

Le Mirambelle est ce qu'on appelle une réserve intégrale, un vaste parc naturel qui sert d'espace laboratoire à des spécialistes qui analysent comment la nature vit et évolue sans l'homme. Cette réserve, interdite à l'homme, est, à la base, protégée naturellement, car difficile d'accès. Même Alex et Angelo ne sont jamais venus là.

C'est pourtant au coeur de ce paradis protégé que l'on retrouve un matin, le corps du jeune gardien de la réserve, le crâne fracturé. Il vivait seul et isolé dans un petit refuge au bord d'un lac d'altitude de l'espace protégé. Anna, la créatrice de la réserve et quatre scientifiques en mission étaient les seules personnes censées se trouver dans cette immense zone coupée du monde extérieur…..jusqu'à aujourd'hui.

Démarre alors une bien étrange enquête.

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Batalla), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Fanny Guidecocq (Marjorie Blinksky), Pauline Pouchin (Alice Verger), Sébastien Libessart (Yvan), Hugo Dillon (Mickaël), Juliette Plumecocq-Mech (Anna Barois).

À la suite de cet inédit, France 3 rediffusera l'épisode « L'étrangère ».

C'est un grand jour à Lusagne : l'équipe locale de hockey sur glace est en demi-finale et tout le village est là pour la soutenir. Au même moment dans la montagne une jeune femme noire, traquée et blessée par balle, chute au fond d'un ravin.

Lorsque le lendemain Alex Hugo et Angelo découvrent un adorable bébé noir dans son couffin devant la police rurale, les ennuis commencent. Le bébé d'une migrante qui a fui son pays et traversé les Alpes à pied en venant d'Italie ? Alors qu'Angelo craque sur le bébé et repousse le moment de le confier aux services sociaux, Alex Hugo est le seul à croire que sa mère est en danger dans la montagne et qu'il faut la retrouver.

Mais des décès mystérieux et fulgurants rendent les villageois paranos : un virus mortel ? Une maladie contagieuse venue d'Afrique ?

A Marseille Dorval et Renart, qui enquêtent sur des morts par overdose, reçoivent une lettre anonyme accusant Alex et Angelo d'aider les migrants à franchir la frontière…