“Filles du feu” : mini-série en tournage pour France 2 en région Nouvelle-Aquitaine

Angela Molina, Anabel Lopez, Lizzie Brocheré, Zoé Adjani, Bruno Debrandt, Michèle Laroque, Guillaume de Tonquédec tournent actuellement pour France 2 “Filles du feu”, une mini-série en 6 épisodes.

L'histoire en quelques lignes...

1609, Pays basque. Issues d’une longue lignée d’avorteuses-guérisseuses, trois sœurs voient leur vie mise en danger par l’arrivée du juge Pierre de Lancre dans la région. Hostile et terrifié par la liberté et le savoir des femmes, il va mener ce qui sera l'une des chasses aux sorcières les plus meurtrières de France.

Plongées en plein cauchemar, nos trois sœurs se retrouvent à devoir lutter, chacune à sa manière, pour tenter de survivre...

Cette série est inspirée d’une histoire réelle.

Le tournage se déroule jusqu'au 4 janvier 2023 en région Nouvelle-Aquitaine.

Avec : Angela Molina (Gratianne), Anabel Lopez (Jeannette), Lizzie Brocheré (Catherine), Zoé Adjani (Morguy), Bruno Debrandt (Pierre de Lancre), Michèle Laroque (Madame de Leoz), Guillaume de Tonquédec (D'Urtubie), Marc Ruchmann (Damien), Wendy Nieto (Madeleine), Axel Mandron (Zéphyr), Tom Hudson (Cariel).

À découvrir en 2023 sur France 2...