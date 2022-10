“Les invisibles” : la saison 2 diffusée sur France 2 à partir du mercredi 23 novembre 2022 (vidéo)

Déprogrammée le mois dernier, la 2ème saison inédite de la série “Les invisibles”, avec Guillaume Cramoisan, Nathalie Cerda, Déborah Krey et Quentin Faure, sera diffusée sur France 2 à partir du mercredi 23 novembre 2022.

La saison 2 en quelques lignes...

Darius, vif, passionné, un brin magouilleur, est le boss des « Invisibles », une brigade à la marge qui gère des enquêtes sur les victimes sans identité, sans histoire, sans passé… Son obsession ? Leur redonner une dignité, une humanité afin que les familles puissent faire leur deuil.

Son équipe ? Marijo, gouailleuse au grand cœur, clope au bec toujours à râler ; Ben, ancien champion de boxe, gros nounours aux poings sensibles ; Duchesse, petite bourgeoise de 25 ans, brillante mais peu habituée au terrain, et Angie qui reconstitue les corps avec un peps malicieux. Leur mission ? Identifier les victimes avant qu'elles ne finissent à la fosse commune et surtout arrêter les meurtriers avant qu’ils ne s’en sortent.

Un homme de 75 ans mort en pleine rave party, des corps retrouvés dans des maisons abandonnées, des victimes sans identité déposées devant un hôpital… les voilà mandatés pour reconstituer une vie, une destinée et rendre la justice.

Cette 2ème saison inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Deux épisodes seront diffusés chaque mercredi soir à partir du 12 octobre.

Une série primée

À l'occasion du Festival Séries Mania 2022, cette série a reçu le prix Vidocq de la meilleure série policière « pour sa qualité et sa crédibilité », décerné par les professionnels de la Sécurité intérieure.

Épisode 1 Loki

Surprise pour cette famille qui rentre des Antilles. À leur arrivée, le lit des parents est occupé... par le cadavre d’un jeune homme. Aucun papier, pas d’empreintes répertoriées, la brigade des « Invisibles » est de retour.

Darius et Ben remontent la piste d’un suspect dans les clubs de Lille, alors que Duchesse et Marijo comprennent que des incidents similaires se sont déroulés dans des maisons voisines, squattées pendant que les propriétaires étaient en vacances.

En parallèle, Fabien, un homme d’une quarantaine d’années, semble cacher un lourd secret, et tente de faire face à un mystérieux maître chanteur, qui lui demande l’impossible... Darius, lui, croise la route d’une des personnes les plus importantes de son passé.

Avec Evan Génot (Loki).

Épisode 2 Rubens

En pleine rave party sauvage, le cadavre d’un homme de 78 ans est découvert, parmi la foule, roué de coups et de blessures par arme blanche. Rien ne permet de remonter vers l’identité de cet homme d’un certain âge. Pour Darius et ses collègues, c’est l’incompréhension : que faisait-il là ? Et pourquoi personne ne semble l’avoir vu pendant la soirée ?

Alors que Marijo trouve un étrange papier dans la doublure de veste de la victime, on découvre alors Françoise, son mari, et leur meilleur ami. Ils ont tous entre 75 et 84 ans. Leur point commun : un ras-le-bol général. Leur retraite est ridicule, ils ont l’impression d’être devenus des poids pour la société, et ils crèvent à petit feu. Leur projet ? Braquer un supermarché.

Avec Jean-Philippe Ancelle (Rubens).