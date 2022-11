“Debris” : série inédite de science-fiction à découvrir ce soir sur TF1 en 2ème partie de soirée (vidéo)

Ce mercredi 2 novembre 2022, juste après la diffusion des deux premiers épisodes de “La Brea”, TF1 vous proposera de découvrir une nouvelle série inédite : “Debris”.

Synopsis

Deux agents de deux continents différents et aux visions sur le monde opposées, doivent travailler ensemble sur l'enquête autour de l'épave d'un vaisseau spatial qui a des effets mystérieux sur l'humanité...

Cette saison, qui est unique, se compose de 13 épisodes. Les quatre épisodes premiers épisodes seront diffusés ce soir sur TF1 à partir de 23:35.

Épisode 1 Traquer l'impossible

L’agent Finola Jones du MI6 et l’agent Bryan Beneventi de la CIA traquent les débris d’un vaisseau spatial qui se sont écrasés sur terre. Ils tentent d’arrêter un trafiquant qui revend des fragments de ces débris aux propriétés surnaturelles, mais le trafiquant se tue dans une chute et les deux acheteurs disparaissent mystérieusement.

Un nouvel incident les conduit à Wichita où ils trouvent plusieurs individus flottant dans les airs, au-dessus d’un champ. Apparemment, ils semblent morts. Pourtant, ils sont en vie et conscients, mais ils ont été vidés de toute énergie.

Les deux agents partent alors à la recherche d’un petit garçon qu’ils voient comme la clé du phénomène. Ils découvrent que celui-ci est mort sept mois plus tôt dans un accident de voiture. Ils comprennent que le débris a créé une réplique de l’enfant pour consoler la mère de ce dernier. Malheureusement, cette réplique a besoin de l’énergie des personnes autour de lui pour pouvoir continuer à exister.

Épisode 2 Nous ne sommes pas seuls

Un débris s'écrase en Pennslyvanie et attire magnétiquement du métal pour encercler la ville. Bryan et Finola découvrent que le débris a créé des clones d'un homme, qu'ils tentent de retrouver. Bryan est accidentellement cloné et tue son propre clone.

Finola découvre que Bryan cache un lourd secret, lié à une photo qu'il porte toujours sur lui.

Maddox et Ferris découvrent l'existence d'Influx, une organisation qui traque les débris à travers le monde.

Épisode 3 Le rectangle

Nicole, une jeune fille, disparaît dans l'Ohio et se retrouve prise au piège derrière une sorte de rectangle infranchissable. A l'aide des travaux de recherche de Georges Jones, Finola et Bryan comprennent que ce rectangle est en fait une porte d'accès et que Nicole est enfermée dans une autre dimension. A l'aide de débris tombés dans les alentours, les deux agents tentent de la sauver...

Épisode 4 Pluie toxique

Un débris s’est écrasé au milieu d’une exploitation agricole dans le Nebraska. Il a formé un nuage au-dessus de la zone d’impact et une pluie étrange a commencé à tomber. Ce débris très particulier semble transformer l’atmosphère ainsi que la physiologie des ouvriers agricoles pris sous la tempête. Devenus incapables de respirer de l’air normal, leur survie dépend de la présence du débris. Que se passera-t-il alors lorsque celui-ci sera neutralisé ? Tandis que Bryan est déterminé à mettre en place le processus d’extraction, condamnant ainsi les ouvriers agricoles à une mort certaine, Finola est prête à tout pour les sauver...