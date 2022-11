“Manifest” : la saison 3 diffusée sur TF1 dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de 02:50

Autrefois diffusée en prime time, la série “Manifest” sera de retour cette nuit sur TF1 qui débutera la diffusion de la 3ème saison inédite en clair à la télévision à partir de... 02:50 !

Pour rappel, “Manifest” raconte l'histoire d'un groupe de passagers qui apprennent à l'attérissage de leur avion qu'ils viennent de faire un bond de 5 ans dans le futur, et que tous les croyaient morts ou perdus à jamais.

Cette 3ème saison se compose de 13 épisodes. TF1 diffusera les 4 premiers épisodes cette nuit à partir de 02:50 ! A moins d'une insomnie, programmez vos box !

Épisode 3x01 À la dérive

Un appel de Caleb conduit Ben, accompagné de Vance, à Cuba, à la recherche d’un objet en lien avec le vol 828. Il y découvre avec stupéfaction la dérive de l’appareil, trouvée au large par deux pêcheurs. Cette découverte déclenche un appel extrêmement fort pour Caleb et Ben, ainsi que Michaela, en voyage de noces avec Ezekiel au Costa Rica. La main de Ben, qui a touché la dérive, devient soudain brillante. Alertées, les autorités cubaines se lancent à la poursuite de Ben et Vance. Ben parvient à quitter le pays, mais Vance est arrêté.

L’appel permet à Michaela et Ezekiel de sauver Angelina Meyer, une jeune femme séquestrée par ses parents. Ben et Grace la recueillent à son retour aux Etats-Unis.

Saanvi est toujours hantée par le meurtre de Kathryn Fritz, alias "Le major". La disparition de cette dernière inquiète sa fille, qui se rend au poste de police de Michaela car elle sait que sa mère travaillait sur le vol 828. Elle demande à Jared de la retrouver. Ben commence à croire qu’ils sont tous morts à bord du vol 828 et ont ressuscité. Mais dans quel but ?

Épisode 3x02 Une deuxième chance

Angelina a une vision dans laquelle elle est poursuivie par un personnage avec des ailes. Olive lui explique qu’il s’agit d’un appel intérieur. Michaela reçoit une vidéo montrant que les trois dealers qui avaient enlevé Caleb sont revenus à la vie et sont sortis du lac où ils étaient tombés. Craignant qu’ils s’en prennent à Caleb, Grace part avec son fils dans la maison de son beau-père, en pleine forêt, qui est maintenant habitée par son demi-frère, Tarik, à qui elle n’a pas parlé depuis plusieurs années. En arrivant sur place, celui-ci n’est pas ravi de les voir, mais il finit par se laisser convaincre de les héberger. Ben a prévu de les rejoindre plus tard, quand il aura trouvé le moyen de faire délivrer Vance, qui a été arrêté à Cuba.

Épisode 3x03 La pièce manquante

Suite à son retour de Cuba, Vance est interrogé par la NSA sur les raisons de sa disparition. Jared apprend que Kathryn Fitz est "Le major" et que Saanvi a eu affaire à elle. Il décide d’aller la voir pour tenter de récupérer des informations sur sa disparition.

Suite à un appel, Ben fait la connaissance d’Eagan Tehrani, un joueur d’échecs un peu étrange qui était sur le vol 828. Michaela interroge Pete pour tenter de retrouver les deux autres dealers. Mais celui-ci met rapidement fin à l’entretien.

Peu après, Michaela entend le cœur d’Evie. Elle se rend chez ses parents et trouve Glen mort, terrassé par une crise cardiaque.

De leur côté, Ben et Eagan sauvent un jeune garçon dans un bâtiment où sont stockées des œuvres d’art, après avoir analysé leurs appels.

Épisode 3x04 Le département Eureka

Michaela, Ezekiel et Angelina poussent Pete Baylor à suivre un appel qu’il a ressenti, tout comme Jace et Kory. En effet, ils pensent que cela pourrait le sauver de sa date fatidique, mais aussi que cela le poussera à révéler où se trouve Jace et ainsi à sauver Caleb. Cet appel permet à Michaela de faire arrêter l’ancien entraîneur des trois hommes qui s’avère être un dealer.

Une fois l’appel accompli, Pete se résout à révéler où est Jace. Si les accès d’empathie d’Ezekiel les aident dans leur quête, ils sont de plus en plus violents. L’enquête de Jared sur la disparition de Kathryn Fitz progresse au point de le rapprocher dangereusement de la NSA.

A noter que l'intégralité de la saison 3 est disponible sur Netflix. La première partie de la saison 4 sera disponible sur Netflix ce vendredi 4 novembre 2022.