“La Brea” : 3 nouveaux épisodes diffusés sur TF1 mercredi 9 novembre 2022

Mercredi 9 novembre 2022 à 21:10, TF1 poursuivra la diffusion de “La Brea”, une série américaine inédite, avec Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda et Nicholas Gonzalez dans les rôles principaux.

L'histoire...

En plein cœur de Los Angeles, un gigantesque gouffre s’ouvre et engloutit une partie de la ville avec ses habitants. Sur place, la famille Harris est séparée en deux. La mère, Eve, et son fils Josh, sont emportés dans les profondeurs. Seuls survivants, le père, Gavin, et sa fille Izzy, cherchent à percer le mystère de cet énigmatique précipice…

Quels secrets renferme-t-il ? “La Brea”, votre nouvelle série événement, n’a pas fini de vous surprendre…

Épisode 1x04 La marque de la main

Après avoir vu l’avion tomber du ciel, Eve, Josh, Scott, Riley et Lucas partent à sa recherche. Ils retrouvent Levi dans la forêt. Il s’est éjecté avant le crash. Ils retrouvent l’avion encore entier, mais un des deux moteurs est endommagé. Le radar de l’avion capte un signal provenant du Sud. Ils suivent cette direction pour découvrir la source du signal et découvrent un camp fortifié.

Au camp, Lilly se précipite dans la forêt après une dispute avec sa sœur et trouve par hasard le cadavre d’Eddie. Les circonstances de sa mort sont mystérieuses. Il semble avoir été électrocuté. Ty tente de faire parler Lilly. Elle finit par avouer qu’elle a vu un homme âgé dans la forêt avec une marque de main dans le dos.

Suite à l’explosion de l’avion dans le gouffre, un violent tremblement de terre secoue la zone de La Brea. Pour éviter d’autres séismes, les missions de sauvetage sont annulées.

Gavin retrouve le professeur Nathan chez une ancienne collègue à elle qui travaille en secret sur un modèle d’avion plus performant pour descendre dans le gouffre.

Épisode 5 Nous ne sommes pas seuls



Suite à l'arrivée de Levi, les survivants explorent un mystérieux village. Les habitants se montrent hostiles et les survivants sont contraints de se cacher pour leur échapper.

Avec l'aide d'une nouvelle alliée, Rebecca Aldridge, Gavin et Izzy se lancent dans une mission de secours avec un second avion. Pour les convaincre, Rebecca les emmène dans un site archéologique qui se trouve être l'endroit où les survivants ont établi leur campement en 10 000 avant Jésus-Christ. Les archéologues ont découvert une lettre, enterrée par Eve dans l'espoir que Gavin et Izzy la trouvent. Mais le portail qui relie les deux mondes commence à se refermer...

Épisode 6 Le voyage du retour



Tandis que la lumière commence à s’éteindre, Levi parvient à communiquer avec Diana, rescapée de la mission d’exploration dans le désert des Mojaves. Ensemble, ils réussissent à réparer l’avion, mais alors que les passagers du premier vol se préparent à partir, un drone vient s’écraser près du camp. Il contient une vidéo de Gavin qui explique qu’ils ne doivent sous aucun prétexte prendre l’avion car les archéologues ont retrouvé sur le site de fouilles de la clairière l’épave de l’avion qui s’est écrasé avec tous les passagers à bord.

Pour empêcher leurs fils de mourir dans cet accident, Eve et Marybeth décident d'interrompre le décollage, mais Diana refuse de passer à côté de cette chance de retrouver sa fiancée et tire sur Marybeth.