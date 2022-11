“Esprit d'hiver” : mini-série inédite avec Audrey Fleurot jeudi 10 novembre 2022 sur ARTE (vidéo)

Jeudi 10 novembre 2022 à 20:55, ARTE diffusera “Esprit d'hiver”, une mini-série inédite en 3 épisode, avec Audrey Fleurot, Cédric Kahn, Lily Taïeb et Corinne Masiero.

L'histoire...

Un matin de Noël, Nathalie se réveille hantée par l’impression que, quinze ans auparavant, lors de l’adoption de la petite Alice, quelque chose l’aurait suivie jusque chez elle.

Un thriller audacieux en huis clos porté par Audrey Fleurot dans un rôle d’une profonde intensité.

Impossible maternité

En choisissant d’adapter le roman éponyme de Laura Kasischke (A Suspicious River, Les revenants), Cyril Mennegun (Louise Wimmer, César 2013 du meilleur premier film, La consolation) compose un thriller en huis clos nimbé de pâles et somptueuses lumières d’hiver. Elles confèrent à ce tête-à-tête entre mère et fille une grâce évanescente pareille à celle savamment distillée par l’écrivaine américaine au fil de ses œuvres.

Dans cet univers torturé, où la frontière devient poreuse entre illusion et réalité, l’étrangeté la plus glaçante s’invite pour rouvrir les blessures anciennes – la maternité impossible et l’enfance brisée – et y jeter du sel.

Esprit d’hiver tire en outre sa puissance de l’intensité de la palette d’Audrey Fleurot et de Lily Taïeb, qui s’affrontent tout autant qu’elles se confondent en preuves d’amour. Le choix de resserrer l’essentiel de l’intrigue sur le jour de Noël – et de la Nativité – renforce le jeu des signes et des symboles qui parsèment cet inexorable chemin de croix, dont le point de départ se situe dans un orphelinat tenu par des religieuses.

20:55 Épisode 1

Une nuit d’hiver, Nathalie Weber, écrivaine en mal d’inspiration, retrouve sa capacité à imaginer une histoire et laisse les mots courir sur le papier jusqu’à l’aube.

À des centaines de kilomètres de là, au même moment, dans un orphelinat roumain, Iona, 16 ans, met fin à ses jours.

Au réveil, dans leur chalet isolé en montagne, Nathalie annonce à Marc, son mari, que le souffle romanesque est revenu. Tandis que Marc part chercher ses parents à l’aéroport, Nathalie entame les préparatifs du déjeuner de Noël, en espérant qu’Alice, leur fille de 16 ans, veuille bien l’aider. Soudain assaillie par des images du personnage de son nouveau roman, qui possède les traits de Iona, Nathalie s’empresse de les noter.

Un peu plus tard, depuis une fenêtre, elle aperçoit une étrange silhouette et reçoit un appel qui l’épouvante…

21:35 Épisode 2

Quinze ans auparavant, Nathalie et Marc étaient venus chercher Alice dans un orphelinat en Roumanie. Nathalie n’avait alors pas reconnu le nourrisson que la directrice lui avait présenté lors d’une première visite. Prise d’un malaise, elle était entrée par hasard dans une pièce secrète où elle avait découvert avec horreur des enfants sales, livrés à eux-mêmes, et avait reconnu Alice parmi eux. Mais une force mystérieuse l’avait tirée hors de la pièce.

Désormais, à l’heure de célébrer Noël, la mère et sa fille adolescente se retrouvent seules, bloquées par la neige dans leur chalet coupé du monde…

22:15 Épisode 3

La dépouille de Iona est transportée sur un traîneau dans le blizzard avant d’être mise en terre. De plus en plus troublée par des bruits étranges, des appels anonymes et des vidéos qui la montrent avec son mari dans l’intimité, Nathalie arpente les couloirs de l’immense chalet à la recherche de sa fille. Elle la découvre sereinement assise face à l’âtre et lui ordonne de fermer portes et volets, avant de se précipiter dans son bureau où elle se barricade.

Tandis qu’Alice, effrayée par le comportement de sa mère, tambourine désespérément à la porte du bureau, Nathalie reçoit une nouvelle vidéo dont la teneur se révélera prémonitoire…