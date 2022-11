“Manifest” : 4 épisodes inédits diffusés sur TF1 dans la nuit de mercredi à jeudi

Dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 novembre 2022, à partir de 02:50, TF1 diffusera 4 nouveaux épisodes inédits de la 3ème saison de la série “Manifest”.

Pour rappel, “Manifest” raconte l'histoire d'un groupe de passagers qui apprennent à l'attérissage de leur avion qu'ils viennent de faire un bond de 5 ans dans le futur, et que tous les croyaient morts ou perdus à jamais.

02:50 Épisode 3x05 Les trois ombres



Michaela et Drea investissent le camping-car de Jace avec une équipe d’intervention. L’homme n’est plus là, mais à l’intérieur du véhicule, Michaela découvre un étrange dessin sur le mur, représentant trois ombres. Suite à quoi, elle ressent un appel, qui la mène à expliquer à sa coéquipière la vérité sur les appels intérieurs.

Alors qu’il parle avec Angelina venue lui rendre visite à la prison, Pete est emmené à Eureka pour subir des examens, mais il n’est pas d’accord. Ben lui propose un accord : il accepte de se faire examiner et en échange, il l’aide à retrouver son frère, Jace, et à annuler leur mort, qui doit se produire le lendemain.

Michaela rend visite à Kory à l’hôpital pour savoir si lui aussi a ressenti l’appel intérieur qui a mené Jace à faire son dessin avec les trois ombres. Kory lui indique que dans l’appel intérieur, ils sont dans une forêt et que Jace a l’intention de la tuer.

Olive se rend à l’université pour demander à Levi de l’aider à déchiffrer le message des trois ombres.

03:30 Épisode 3x06 Le chaînon manquant



Toujours à la recherche de Caleb, Michaela se bat avec Jace et tombe dans un ravin pendant qu’Ezechiel la cherche.

Ben décide de partir pour suivre l’appel de Pete et Angelina insiste pour les accompagner. Ils déposent Olive à l’université pour qu’elle continue d’étudier le papyrus et tente de trouver la clé de l’appel.

Ezechiel retrouve Michaela et parvient à la sortir de ravin, mais celle-ci s’est démis l’épaule.

Ben appelle Jared et lui demande de poser des questions à Kory. Jared découvre que Kory a disparu.

Grace et Tarik sont coincés car les pneus de leurs voitures ont été crevés. Ils décident de se réfugier dans le cellier de leur enfance, caché dans les bois, avec les enfants.

Jace finit par trouver l’endroit où Grace et Caleb se cachent. Il se dirige vers la maison dans l’intention de tuer Caleb.

Ben ressent un appel le prévenant que Caleb est en danger. Il se dirige lui aussi vers la maison avec Pete et Angelina.

Michaela et Ezechiel demandent à Jared de les rejoindre.

Olive retrouve miraculeusement le morceau de papyrus manquant et parvient à reconstituer l’image.

04:15 Épisode 3x07 La cargaison mystérieuse



Un appel intérieur amène Michaela, de même que tout un groupe de passagers, à suivre un immense nuage noir qui les conduit à Eureka. Parmi ces passagers figure Eagan Tehrani. Ils aperçoivent Ben sortir du site de la NSA. Eagan et quelques passagers enlèvent Ben pour le faire parler. Qu’y a-t-il là-bas et en particulier dans l’aile nord-est ? Ben se déclare prêt à les aider.

Michaela retrouve Ben et arrête Eagan. Ben le libère en payant sa caution.

Grace, Olive et Caleb rentrent à la maison. Olive convainc Angelina de ne pas les quitter.

Saanvi découvre que les passagers ainsi que les autres revenants portent tous des traces des éléments naturels constituant le saphir. Cela lui permet de garder son poste au sein d’Eureka.

Jared revoit Sarah.

04:55 Épisode 3x08 Les vestiges du passé

Le docteur Gupta explique à Ben que tous les revenants partagent le même marqueur sanguin, qui s’avèrent être des traces de saphir, comme sur l’appareil et sur le bois flotté que le Vatican a envoyé à Eureka.

Ben ressent alors un appel, dans lequel il voit les photos d’une douzaine de passagers s’enflammer. Michaela ressent elle aussi un appel, où elle se brûle avec une carte du jeu de tarot d’Al-Zura, présentant un volcan en éruption. Le frère et la sœur se réunissent pour essayer de comprendre l’appel qu’ils ont ressenti. Leurs recherches les mènent à une passagère : Rachel Hall. Mais en se rendant chez elle, ils découvrent que son mari vit aujourd’hui avec la sœur de Rachel, Hannah, qu’il a épousé pendant la disparition du vol. Le couple apprend à Ben et Michaela qu’ils ont fait une demande d’injonction d’éloignement pour se protéger de Rachel, qui n’a pas du tout accepté leur union. Mais les apparences sont trompeuses.

En poursuivant ses recherches, Saanvi découvre que le morceau de bois flotté est vieux de six mille ans et l’un de ses collègues lui apprend qu’il a été trouvé près d’un volcan endormi. Sachant qu’il vient du sud de l’Arménie, Saanvi en déduit qu’il s’agit du Mont Ararat et que le morceau de bois flotté n’est autre qu’un morceau de L'arche de Noé, ce que lui confirme le docteur Gupta.

Michaela découvre que Jared sort avec Sarah, la fille du Major. Elle se dit heureuse pour lui, mais Ezekiel ressent qu’elle est jalouse grâce à son don empathique.

A noter que l'intégralité de la saison 3 est disponible sur Netflix. La première partie de la saison 4 est disponible sur Netflix depuis vendredi 4 novembre 2022.