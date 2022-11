“Cassandre” : épisode inédit « La forêt rouge » samedi 12 novembre 2022 sur France 3

Samedi 12 novembre 2022 à 21:10, France 3 diffusera un épisode inédit de la série “Cassandre” avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga : « La forêt rouge ».

L'histoire en quelques lignes...

Anicée, 18 ans, rentre chez elle et se fige sur place, devant la découverte des corps de ses parents… Cassandre et son équipe enquêtent donc sur le double meurtre de Julien et Lise Fromentin, les parents d’Anicée.

Durant les premières constations, Cassandre accorde toute sa confiance à Louis Grandet, le voisin qui a prévenu la police. Et pour cause : Grandet travaillait sous les ordres du père de Roche, aux côtés de Marchand, une aide inappréciable pour Cassandre !

La jeune Anicée cherche à réunir ses souvenirs, mais tout lui est traumatisant. Pour elle, tout est lié au job de son père.

Cassandre entre en contact avec les gardes forestiers de l’AFBF, Agence Française des Bois et Forêts. Julien Fromentin nouveau directeur de l’AFBF avait une vision libérale de son métier et cela n’était pas du goût de tout le monde…

En Guests dans cet épisode : Pascal Elso (Louis Grandet), Léonie Souchaud (Anicée Fromentin), Robinson Stévenin (Sylvestre Dahan), Maël Cordier (Gabin Mathouret), Charlie Nune (Marianne Vogin), Edith Saulnier (Fanny Patriarche).

En seconde partie de soirée...

À la suite de cet inédit, France 3 rediffusera en seconde partie de soirée l'épisode « Retour de flammes ».

Meurtre spectaculaire dans un château en cours de restauration à Annecy-le-Vieux : le maire du village jaillit telle une torche humaine et s'écrase dans le vide.

Mais qui peut en vouloir à cet homme aimé de tous ? Les délinquants effectuant leurs TIG sur le chantier ? Affaire de moeurs ? Et pourquoi personne n'a parlé à Cassandre de Guillaume « le miraculé », cet enfant disparu en 2004 qui est réapparu dix ans plus tard ?

Impossible n'est pas Cassandre et l'ex-patronne du 36 ne reculera devant rien pour faire éclater la vérité...