“La Brea” : les 4 derniers épisodes diffusés sur TF1 mercredi 16 novembre 2022

Mercredi 16 novembre 2022 à 21:10, TF1 diffusera les 4 derniers épisodes de “La Brea”, une série américaine inédite, avec Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda et Nicholas Gonzalez dans les rôles principaux.

L'histoire...

En plein cœur de Los Angeles, un gigantesque gouffre s’ouvre et engloutit une partie de la ville avec ses habitants. Sur place, la famille Harris est séparée en deux. La mère, Eve, et son fils Josh, sont emportés dans les profondeurs. Seuls survivants, le père, Gavin, et sa fille Izzy, cherchent à percer le mystère de cet énigmatique précipice…

Quels secrets renferme-t-il ? “La Brea”, votre nouvelle série événement, n’a pas fini de vous surprendre…

Épisode 1x07 En pleine tempête



Une tempête menace de s'abattre sur le campement. Marybeth et Lucas sont pris au piège sous un éboulement et Eve, toujours en froid avec tout le monde, tente de se racheter en tentant à tout prix de les sortir de là.

Gavin décide de suivre les indices que lui a donné Rebecca Aldridge et se rend à l'église où il a été recueilli étant enfant. La révérende présente à l'époque lui apprend qu'il était accompagné d'une jeune fille, qu'il tente de retrouver. En arrivant chez elle, Sophia et lui découvrent une mystérieuse sculpture représentant une empreinte de main. Il s'agit de la même qui est apparue à Gavin dans ses visions...

Épisode 1x08 Là où tout a commencé



Ty disparaît dans la forêt après avoir entendu des bruits de pas. Inquiets de le savoir seul, les autres rescapés du gouffre partent à sa recherche.

Eve et Levi retrouvent Isiah, le petit garçon du village voisin, qui tente de fuir en courant, mais il tombe et se blesse le poignet. Sam le soigne au campement. Eve décide de ramener le petit garçon à sa famille et par la même occasion, d’établir des relations pacifiques avec les membres du village.

Ty retrouve Paara, qui s’avère être la cheffe du village. Elle accepte de les aider et promet de leur apprendre comment survivre dans leur région.

Au campement, Sam organise des patrouilles de surveillances. Veronica réapparaît et souhaite emmener Lilly avec elle, mais elle est arrêtée par Marybet et Sam décide de la menotter dans une voiture. Celui-ci a un comportement étrange et violent. Il finit par avouer à Riley qu’il souffre du syndrome de stress post-traumatique depuis son retour d’Afghanistan et qu’il n’a plus de tranquillisants pour calmer ses crises d’angoisse.

Épisode 1x09 Naître ou ne pas naître



Aldridge révèle à Eve que Isiah est Gavin. Pour que l'histoire ne soit pas modifiée, il faut impérativement qu'Eve fasse franchir à Isiah un portail temporel qui le ramènerait en 1988, année où Isiah / Gavin a été adopté. Si elle n'y parvient pas, elle n'aura jamais rencontré Gavin puisqu'il n'existera pas et ses enfants ne seront jamais nés. Ils mourront donc à petit feu, au fur et à mesure que le portail s'éteindra.

Silas, le grand-père d'Isiah, a enlevé l'enfant et l'équipe se met à sa recherche. Ils parviennent à le récupérer.

Izzy et Gavin poursuivent leur enquête sur Ella. Elle finit par les croire et parvient à se souvenir elle aussi de sa vie passée. Elle est, en fait, Lilly.

Scott décide de partir à la recherche d'une vache qu'il a aperçue non loin du camp. Veronica l'accompagne et les deux exclus du groupe se serrent les coudes.

Épisode 1x10 Une dernière chance...



Eve doit conduire Isiah jusqu’au portail de Topanga pour sauver Josh et Izzy. A mesure que la lumière s’éteint, ces deux derniers souffrent de plus en plus. Marybeth et Lucas décident eux aussi de franchir le portail qui les conduira en 1988. Mais Marybeth est sévèrement blessée par un des hommes de Silas et meurt dans les bras de son fils.

Paara et Ty réussissent à immobiliser Silas, permettant à Eve et Isiah d’accéder au sommet de la montagne. Lilly arrive trop tard pour donner la carte à Isiah. Mais au dernier moment, la lumière s’intensifie et avale Lilly, ainsi que Josh et Riley qui disparaissent sous les yeux d’Eve et de Sam.

Grâce à la carte, Gavin et Sophia arrivent à prédire l’ouverture d’un gouffre près de Seattle. Le gouffre étant trop petit pour y faire passer un avion, Gavin et Izzy décident de sauter dedans et Ella les suit. Ils atterrissent sur une plage en moins 10 000 avant Jésus-Christ...

“La Brea” sera de retour en 2023 avec une seconde saison de 14 épisodes qui est actuellement en cours de diffusion aux États-Unis.