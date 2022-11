“Debris” : les 5 derniers épisodes diffusés mercredi 16 novembre 2022 sur TF1

Mercredi 16 novembre 2022 à partir de 00:30, TF1 diffusera les 5 derniers épisodes inédits de la série de science-fiction “Debris”.

Synopsis

Deux agents de deux continents différents et aux visions sur le monde opposées, doivent travailler ensemble sur l'enquête autour de l'épave d'un vaisseau spatial qui a des effets mystérieux sur l'humanité...

Cette saison, qui est unique, se compose de 13 épisodes. Les quatre épisodes premiers épisodes seront diffusés ce soir sur TF1 à partir de 23:35.

Épisode 9 Au delà du réel



Finola et Bryan conduisent George chez Garcia, ancien agent d’Orbital grièvement blessé lors d’une intervention sur un débris. Il fournit à George l’équipement nécessaire pour continuer ses recherches.

Un incident est signalé. Shelby et Kathleen sont jumeaux, ils ont retrouvé un fragment dans l’océan qui a le pouvoir de transporter ceux qui l’activent dans une réalité alternative. Après leur dernier plongeon, Shelby revient et découvre qu’il est dans une réalité où sa sœur n’a jamais existé. Il essaie de la retrouver, mais ses plongeons à répétition pour activer le débris causent des dégâts de plus en plus importants sur la structure de l’espace-temps.

Bryan se retrouve malgré lui piégé dans une réalité alternative où Finola n’est plus sa partenaire.

Épisode 10 Au fond de l'océan



Bryan se retrouve coincé avec Shelby dans une réalité qui n'est pas la leur.

Finola et Kathleen tentent par tous les moyens d'empêcher que l'équipe d'extraction ne neutralise le débris trouvé au fond de l'océan. De cette façon, elles espèrent gagner du temps pour essayer de retrouver Byan et Shelby et pour sauver l'univers qui est train de se dégrader.

Épisode 11 Opération "Faucon du désert"



Une femme sous l'emprise d'un débris répète le nom de Bryan Beneventi. Une fois sur place, Bryan et Finola se rendent compte que cette femme relate des événements et retranscrit des conversations que Bryan a vécues. L'esprit de Bryan se retrouve donc projeté dans son passé, en Afghanistan, où il avait fait la rencontre d'une jeune villageoise qu'il avait promis d'aider, mais qui a été tuée lors d'une opération. Dévoré par le remords, Bryan conserve toujours sa photo sur lui.

Dans le même temps, George Jones est en route vers un champ d'antennes en Virginie pour poursuivre la construction du scanner.

Épisode 12 Convergences



George, Finola et Bryan arrivent à une station satellite abandonnée. George cherche un moyen de localiser le fragment traqué par Influx.

Pendant ce temps, certains débris d'Orbital sont mystérieusement absorbés par une espèce de portail invisible. Finola et Bryan sont appelés pour enquêter sur cet incident. Lorsqu'ils entrent dans les bâtiments d'Ortbital, ils trouvent plusieurs techniciens en état d'hypnose. Alors qu'il cherchent un moyen d'arrêter le processus, Bryan a une vision de Mariel Caldwell. Il comprend alors pourquoi les débris voulaient qu'il revive son passé en Afghanistan. Il convainc alors Finola de laisser le portail terminer le processus d'assemblage. Une fois le processus terminé, une boule de lumière apparaît puis s'en va.

Anson Ash s'échappe de prison. Lorsqu'il retrouve Loeb, Otto leur annonce que George Jones a réussi à localiser le fragment.

Épisode 13 Effets secondaires



Bryan et Finola sont guidés par George vers un lieu où se trouve un fragment censé permettre de cartographier et de retrouver tous les débris sur terre. Mais ce fragment a des effets étranges : il attire des personnes à lui et il en absorbe les émotions. George fait des révélations à Finola. En réalité, il est à la tête d'Influx et il souhaite que la tecnhologie des débris soit mise entre les mains de tous. Il veut utiliser ce fragment pour modifier l'humanité.

Finola, désespérée par ce qu'elle apprend, tourne le dos à son père.

La série “Debris” n'aura pas de seconde saison, elle a été annulée aux États-Unis.