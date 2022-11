“Cassandre” : deux épisodes à revoir samedi 26 novembre 2022 sur France 3

Samedi 26 novembre 2022 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série “Cassandre” avec Gwendoline Hamon « Temps mort » et « Secret assassin ».

21:10 « Temps mort »

Sur des images de drone, une propriété somptueuse, où l’on découvre dans le jardin… un corps sans vie ! Pas de doute, ce n’est pas une mort naturelle ! Mais quand Cassandre et son équipe débarquent sur « la scène de crime », le corps a disparu ! Qui a caché le corps ? Cassandre interroge les propriétaires des lieux, les Audemont, illustre famille d'Annecy, dans l'horlogerie de luxe depuis des générations.

Pour les Audemont, c’est le choc : sur les images du drone, c'est leur associé et gendre qu’ils découvrent mort ! Impensable pour eux d'être soupçonnés, et pourtant c'est bel et bien sur leur propriété que le corps a été vu… Mise en scène ? Cassandre pénètre les arcanes de l'artisanat de luxe et plonge dans l’univers feutré d’une famille

22:40 « Secret assassin »

Cassandre enquête sur le meurtre de Lola Perrin, 25 ans, retrouvée morte dans un hangar à bateaux, crime commis au même endroit que celui d'Alice Bellanger, tuée dix ans plus tôt de la même manière.

Son assassin, Victor Sénac, 28 ans, vient tout juste de sortir de prison après avoir purgé sa peine. Hasard ou récidive ?