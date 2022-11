“L'art du crime” : la saison 6 diffusée sur France 2 à partir du 12 décembre 2022

La 6ème saison inédit de “L'art du crime”, avec Nicolas Gob et Éléonore Bernheim, sera diffusée sur France 2 à partir du lundi 12 décembre 2022. Le duo d'enquêteurs le plus mal assorti de France est de retour pour une sixième saison consacrée à Manet et Munch.

Antoine Verlay, flic brillant mais inculte en art, et Florence Chassagne, historienne de l’art talentueuse et fantasque, se confrontent dans cette nouvelle saison à l’univers de deux immenses artistes : Édouard Manet et Edvard Munch, dont les œuvres font plus que jamais écho à la relation ambiguë qu’entretient notre duo. Un premier épisode diffusé lundi 12 décembre à 21:10 Épisode 6x01 « La nouvelle Olympia » Une jeune femme est mystérieusement retrouvée assassinée dans un studio photo. Antoine et Florence découvrent que ce meurtre est lié à « Chez Tortoni », un chef-d’œuvre d’Édouard Manet disparu il y a plus de trente ans dans le mythique vol du musée de Boston. En remontant la trace du tableau volé, parviendront-ils à retrouver l’assassin ? Avec : Nicolas Gob (Antoine Verlay), Éléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Prado), Salomé Partouche (Adèle Attias). En Guests dans cet épisode : Vincent Winterhalter (Clément Courrège), David Baiot (Jean-Louis Marquet), Clément Aubert (Philippe Courrège), Laurent Bateau (Édouard Manet).